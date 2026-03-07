Tras su separación de Lamine Yamal, Nicki Nicole se sinceró sobre su vida sentimental

El romance de Lamine Yamal y Nicole Denise Cucco, alias Nicki Nicole, sorprendió al mundo. Los rumores sobre su vínculo se volvieron certezas cuando el 25 de agosto de 2025, día del cumpleaños número 25 de ella, él publicó una romántica foto de ambos con la que confirmó lo que ya prácticamente era un secreto a voces. Se mostraron juntos en reiteradas ocasiones y la cantante aseguró que estaba “feliz y muy enamorada”. Sin embargo, para noviembre, su amor ya era cosa del pasado. Casi cuatro meses después de la ruptura, la artista se sinceró sobre su vida sentimental e hizo una íntima revelación.

“Soy bastante detallista. Soy un poco romántica, me la vivo. Soy Luis Miguela”, dijo la rosarina en diálogo con el pódcast Desigual Talks con Miranda Makaroff durante una charla con temática del Día de los Enamorados que tuvo lugar hace un par de semanas. En esa misma línea, dijo que es una persona muy exagerada a la hora de hacer regalos: “No puedo dar uno solo y en eso a veces me tengo que medir porque es todo un montón. Yo soy muy intensa. Cuando me gusta alguien, manejo una intensidad muy fuerte”.

La foto con la que el futbolista del FC Barcelona confirmó su relación con la cantante argentina en agosto de 2025 (Fuente: Instagrma/@lamineyamal)

A su vez, habló de su experiencia con una tarotista con la que trabaja desde hace unos meses. “Me explicó algo de las casas en donde vos tenés los signos. Hay una casa que es la de Virgo [su signo], en la que está Aries, que es justo la del amor, y me dice: ‘Vos tenés algo que es que Aries es el signo más enamoradizo de todos, entonces te lanzás al vacío. A vos te gusta alguien y te lanzás y fantaseás, y con Virgo, como es el signo más determinante y pensante, te terminás dando cuenta de que te lanzaste al vacío, pero tarde”, comentó. En esa búsqueda de equilibrio se volvió más consciente de su intensidad.

A partir de esto, la conductora le preguntó si hubo una relación que se terminó porque estaba “exprimiendo como una esponja” a la otra persona. Nicki Nicole no lo dudó: “Sí, la idealización. Me adelanto a los hechos. A veces, en vez de simplemente disfrutar de algo o que sea algo casual, conocer a una persona o ser pensante y decir ‘esto es obvio que no va a funcionar, porque trabajo, estoy todo el tiempo viajando por el mundo o no somos de los mismos mundos’, ella se tira al vacío de pecho, como un pingüino, y va por debajo. Y después te chocás contra la pared“, reflexionó.

"Yo soy muy intensa. Cuando me gusta alguien, manejo una intensidad muy fuerte", admitió Nicki Nicole (Foto: Captura de video)

Aunque no ahondó en detalles, dio a entender que podía estar refiriéndose a su relación con la estrella del FC Barcelona. Durante el tiempo en el que salieron, ella dividía su vida entre la Argentina, España, país en el que vive él, y las distintas ciudades del mundo en las que tenía compromisos laborales. No obstante, aseguró que ya no se comporta de esa manera y enfatizó que las situaciones vividas le dejaron muchos aprendizajes.

En noviembre de 2025, Laim Yamal confirmó su separación de Nicki Nicole

Así como en su momento confirmó la relación, a principios de noviembre el propio Lamine Yamal anunció la separación. “Simplemente nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”, le dijo al influencer Javi Hoyos al tiempo que aclaró que no existió ninguna infidelidad.