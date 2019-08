Ignacio Borderes: el argentino que trabaja en la serie Instinct

Ignacio Borderes

Luego de la repercusión que tuvo su aparición en el videoclip de Metallica, el actor y director argentino Ignacio Borderes, radicado desde hace tiempo en los Estados Unidos, hizo su aparición en la serie televisiva Instinct, de la cadena CBS (aquí puede verse por Amazon). Debutó en el capítulo de esta semana de la serie que encabeza Alan Cummings, con el personaje de Nicolás Fernández, un empresario dueño de una empresa de tecnología.

"Estar en un set de Hollywood no tiene comparación. Después de tanto esfuerzo en un mercado donde no te conoce nadie, lograr de a poco hacerte un lugar es una sensación bárbara -señala Borderes en comunicación telefónica con la nacion-. Trabajar con Alan Cummings fue un placer enorme. No solo por compartir la pantalla con un gran talento, sino porque me sorprendió lo encantador que es detrás de escena. Le encanta contar miles de anécdotas de sus días de trabajo en la saga X-Men y otras películas".

Por otra parte, Borderes fue contratado como coach actoral en un canal de deportes. "Allí están buscando darles ayuda a los atletas para mejorar su presencia delante de la cámara. Lamentablemente no tengo permiso para contar en qué canal, pero el programa está dentro de los top ten de la televisión norteamericana".

Borderes trabaja desde hace tres años como profesor de actuación en la escuela de Lee Strasberg en Manhattan. "La verdad es que es un privilegio y orgullo representar a la Argentina siendo parte de una institución tan prestigiosa como el Actor's Studio, que formó a grandes estrellas de Hollywood", explica.

Estuvo de visita en la Argentina hasta hace un mes, cuando terminó de dirigir su primer cortometraje: Christmas Summer, enteramente en inglés. "Fue muy gratificante poder volver y trabajar en mi país después de varios años y traer conmigo las cosas aprendidas afuera. La idea del corto es estrenarlo en el próximo Bafici. Tuve la suerte de tener un equipo técnico y un elenco excelente, que incluyó a las talentosísimas Sonia Zavaleta y Mora Berthin Blacker", cuenta orgulloso, mientras se encuentra en etapa de edición.

Aunque es psicólogo, siempre le apasionó la actuación y, en la Argentina, integró el grupo Buenos Aires Players, además de haber trabajado en Rebelde Way y varias publicidades. "En un momento viajé a Nueva York a visitar a alguien, hice un curso de un mes y me encantó. Cuando pude, junté la plata, decidí radicarme acá y me inscribí en el conservatorio por dos años. Estoy en el lugar correcto. Ahora con el streaming se filman mas series en Nueva York que en Los Angeles. Es un buen momento para estar acá", concluye.

