Joshua Jackson rompió el silencio sobre la muerte de James Van Der Beek: “Una tragedia enorme”

Casi un mes después de la muerte de James Van Der Beek, su excompañero de elenco en Dawson’s Creek Joshua Jackson rompió el silencio sobre el impacto que le produjo el fallecimiento de su colega y la manera en que intenta honrar su memoria.

Invitado al programa Today, el actor de 47 años conversó con el periodista Craig Melvin acerca del duelo que atraviesa tras la muerte del artista con el que compartió varios años de trabajo durante su juventud.

El intérprete se sinceró sobre el proceso emocional que atraviesa desde que recibió la noticia del fallecimiento de Van Der Beek, quien murió tras luchar contra un cáncer colorrectal en etapa avanzada.

“Creo que me afecta de diversas maneras”, dijo Jackson sobre cómo procesa la pérdida. “Para mí, que también soy padre, la magnitud de esa tragedia me afecta de una manera muy diferente (...) el proceso es continuo”, mencionó.

James Van Der Beek, en el centro, junto a sus compañeros de Dawson's Creek Joshua Jackson, Katie Holmes y Milchelle Williams

“Un buen hombre"

Jackson es padre de Juno, una niña de 5 años, fruto de su relación con su expareja Jodie Turner-Smith. En el caso de Van Der Beek, el actor llegó a formar una familia numerosa junto a su esposa Kimberly y sus seis hijos en común.

El actor explicó que en las últimas semanas reflexionó sobre la vida y el legado de su excompañero y recordó los años que compartieron en la serie que marcó a una generación y que los catapultó a la fama a fines de los 90. “Fue una etapa formativa para nosotros, y sé que ambos hemos recordado esa época con mucho cariño, pero también diré que sé que solo es una nota al pie de lo que él realmente logró en su vida”, destacó.

James Van Der Beek, su esposa y sus hijos Instagram

Jackson remarcó que, aunque la serie representó un momento muy importante en sus carreras, Van Der Beek se destacó especialmente por sus cualidades humanas y por la forma en que enfrentó los desafíos personales, sobre todo durante los últimos años de su vida.

“Se convirtió en lo que solíamos llamar un buen hombre, un hombre con la clase de convicción y de fe que le permitieron afrontar lo imposible con amor; un compañero y esposo increíble, ¿verdad? Un hombre de verdad que se entregó a su familia y un padre hermoso, amable, curioso y dedicado. Y si bien por un lado eso es hermoso y creo que llevó una vida muy buena y fue un buen hombre, también es una tragedia enorme esa pérdida para su familia”.

Van Der Beek murió a los 48 años luego de un largo tratamiento contra un cáncer en etapa 3. La noticia de su fallecimiento generó una fuerte conmoción entre colegas, fanáticos y seguidores de la serie que protagonizó junto a Jackson, Katie Holmes y Michelle Williams, entre otros actores.

En medio del duelo, Jackson decidió transformar ahora el dolor por la pérdida de su amigo en una forma de concientización sobre la importancia de la prevención del cáncer. Junto a la compañía farmacéutica AstraZeneca lanzó un anuncio enfocado en promover los controles médicos y la detección temprana de la enfermedad.

La campaña incluye la participación de Gritty, la popular mascota del equipo de hockey Philadelphia Flyers. “No sabía que el 65% de las personas de nuestra edad no se han hecho la prueba. No se habla del tema, y de ahí surgió la idea. También me gustó hacer algo en un tono relajado, porque esta no es una conversación agradable, da un poco de miedo”, señaló.

Según explicó el actor, uno de los principales objetivos de la campaña es motivar especialmente a los hombres a realizarse controles médicos preventivos y a hablar abiertamente sobre la salud.

En ese marco, Jackson también invitó al público a visitar el sitio web getbodychecked.com, donde es posible encontrar información sobre proveedores de salud y acceder a recursos que facilitan el proceso de consulta médica. “Creo que las pruebas y los exámenes de detección han mejorado, pero también es cierto que cuanto antes se detecte algo, mejores serán los resultados”, recordó.

Y sumó: “Y no sé qué piensen ustedes, pero a los que yo conozco no les gusta hablar de esto. No nos gusta ir al médico. No nos gusta lidiar con estas cosas”.