Mariano Iúdica escupió a un conductor durante una entrevista

Durante una entrevista que se transmite por un canal de YouTube, Mariano Iúdica escupió al conductor Matías Bottero, en un episodio que desató polémica en redes sociales. El hecho ocurrió en Entre dos suculentas, un ciclo de conversaciones con tono irónico y humor negro en el que los invitados aceptan responder preguntas incómodas. El programa replica el estilo del ciclo satírico estadounidense Between Two Ferns.

Al comienzo de la nota —presentada como “La peor entrevista de tu vida”— Iúdica parecía sentirse cómodo con la dinámica. Sin embargo, el clima cambió cuando Bottero hizo una referencia al hijo adoptivo del conductor de Polémica en el Bar. “Tenés un hijo del corazón; ¿no era mejor dejarlo en la calle?”, le preguntó el youtuber. La frase incomodó al invitado, que respondió de inmediato: “¿Por qué? ¿Pensás que en mi casa no está contento?”.

“Si vas a jugar con cosas de padres e hijos así de fuertes, no te lo voy a avalar ni me voy a reír”, agregó Iúdica, visiblemente molesto. Luego elevó el tono: “Ahora que sos un tipo importante del medio, de la industria de estos pendejitos que se hacen los cancheros, que llenan el Movistar Arena y se hacen los Freddie Mercury, te cagaría a trompadas, en serio te digo”. Bottero replicó: “Si lo hacés, tiene que ser con la cámara prendida”.

Entrevista al límite: Mariano Iúdica escupió a un conductor

Tiempo atrás, Iúdica contó que mantiene una relación cercana con Osvaldo, a quien considera un hijo más dentro de su familia. El joven llegó a su vida cuando tenía 9 años y es hijo de una empleada doméstica que trabajaba con el conductor.

El momento del escupitajo

La entrevista prosiguió. “Te hiciste los dientes. Mejor que te los hiciste”, le dijo Bottero, y hasta le mostró a Iúdica el titular de una nota donde el conductor reconoció el tratamiento al que se había sometido. “¿Gastar un departamento en tu dentadura siendo el tipo al que la gente más quiere bajarle los dientes no es una inversión de riesgo?”, prosiguió el conductor.

“No es una inversión de riesgo porque siento que la gente me quiere mucho, a pesar de que gente como vos me quiso cancelar toda la vida y hoy encima vengo acá y te haces el banana”, respondió Iúdica en un clima de alta tensión.

El momento más comentado llegó segundos después. “¿Me vas a cargar con los dientes?”, preguntó el conductor de Polémica en el Bar. Bottero le aseguró que “le quedaron bien” y le pidió verlos de cerca. Cuando el invitado accedió, el youtuber se inclinó hacia él y recibió un escupitajo directo en la cara.

“Servilleta, Pulga. No lo puedo creer. Al gordo Zach Galifianakis lo escupió Brad Pitt; a mí, Mariano Iúdica”, ironizó Bottero. La frase aludía a un episodio del ciclo Between Two Ferns, en el que Brad Pitt le arrojó un chicle al actor Zach Galifianakis durante una entrevista.