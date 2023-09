escuchar

Maxi Guidici, el exparticipante de la última edición argentina de Gran Hermano, fue internado de urgencia en el Hospital Ramos Mejía. El pedido de auxilio lo realizó su madre luego de que el joven le enviara las claves y sus contraseñas bancarias. Fuentes de la Policía de la Ciudad informaron a LA NACION que el joven, exnovio de Juliana Díaz, había ingerido una gran cantidad de pastillas de clonazepam.

Todo comenzó en horas de la madrugada cuando la mamá de Maxi, que vive en Córdoba, llamó a Alexis Quiroga, más conocido como “El Conejo”, y le pidió que se acerque al domicilio de su hijo en la calle Perón al 1600 para ver qué estaba pasando. Al llegar, el ex de Coti Romero se encontró con un cuadro muy preocupante: el cordobés había ingerido un blister entero de 2 mg de clonazepam. “Fue socorrido por ‘El Cone’ ante el llamado de su madre que vio algunas señales. Al parecer, Maxi le dijo: ‘mamá, te voy a pasar las claves de mis cuentas, de mi Instagram, del celular’ y lo notó deprimido. Cuando llega, lo encuentra y llama a la ambulancia a la cual se sumó un patrullero”, relató con lujo de detalles Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo.

La información inmediatamente fue confirmada por un parte policial. “El personal es desplazado por un masculino que habría ingerido gran cantidad de pastillas. El móvil se encuentra con ambulancia de SAME quien asiste y deriva al Hospital Ramos Mejía a Maximiliano José Guidici con diagnóstico intento de suicidio, pudiendo ser la acción de la ingesta de un blíster de pastillas de clonazepan de 2 miligramos, por la ruptura con su pareja”, detalla el comunicado. El juzgado que interviene en la investigación es el 49 a cargo de Rui López por “tentativa de suicidio”.

Mientras que el joven se encuentra internado y bajo consigna policial, “El Cone” habló en A la Barbarossa. Si bien no quiso dar demasiados detalles contó que su amigo viene atravesando un difícil momento personal desde hace tiempo. “Viene pasando un momento muy difícil hace rato. Por la gente y porque no tiene trabajo. Estuve hasta la madrugada con él. Juli llamó al 911. Me llamó la mamá porque él la llamó como despidiéndose”, reveló muy preocupado.

El mensaje de Juliana confirmando la rutptura de la pareja con Maxi de GH

Por su parte, su exnovia Juliana Díaz advirtió que “no sabe bien qué paso” y pidió que hablen con la familia en un mensaje enviado a la panelista del programa Pía Shaw. En las últimas horas, la participante de “Bailando 2023″ había anunciado por las redes sociales su separación de Maxi, una más después de varias idas y vueltas. Sin embargo, esta vez aclaró que la decisión “de común acuerdo” era definitiva.

“Hola a todos, solo quería contar que con Maxi ya no somos pareja. Entre tantas idas y vueltas no pudimos sostener la relación. Es una separación definitiva. No hay retorno por el bien de nuestra salud, así que pido respeto para que cada uno pueda ser feliz y seguir su camino en paz. Gracias”, escribió hace más de 20 horas en sus historias de Instagram junto a un emoji de corazón.

Por otra parte, ayer Guidici chocó un auto que estaba estacionado y en el que había unas cuatro personas, quienes al ver quién era decidieron sacarse fotos con él. Tras ello, el joven explicó lo ocurrido en sus redes sociales.

LA NACION