Interpretó al hermano de Kevin en Mi pobre angelito, tras el éxito se alejó para siempre de la actuación y hoy luce irreconocible

Faltan tan solo 12 fines de semana para las Fiestas y, entre las películas que se eligen para sumergirse en el espíritu navideño, “Mi pobre angelito, la cual sigue a un niño de ocho años que es olvidado por error en su casa cuando su familia viaja a París para pasar las vacaciones de Navidad, lidera el ranking. El clásico cinematográfico no deja de causar asombro entre los fanáticos, quienes descubren que gran parte del reparto infantil original no logró consolidar una trayectoria estelar en Hollywood; y entre estos se encuentra Michael C. Maronna, quien se puso en la piel del hermano mayor de Kevin.

Michael C. Maronna como Jeff McCallister

El actor abandonó las grandes ligas de la actuación hace años para tomar un rumbo completamente diferente dentro de la misma industria. Tras interpretar al inolvidable Jeff McCallister, Maronna optó por un desvío radical en su camino laboral y se alejó de los reflectores para convertirse en asistente de iluminación y electricista en producciones de alta categoría.

Su elección se opone a la de otros menores involucrados en aquel rodaje, cuyos destinos generaron trayectorias diferentes con el paso de los años. Por un lado, Kieran Culkin, hermano real del protagonista Macaulay Culkin, escaló hasta la cima mediante galardones prestigiosos como el Oscar por Un dolor real y el Emmy por Succession. Por el contrario, Macaulay transitó periodos de retiro temporal antes de retomar apariciones esporádicas, mientras que otros intérpretes adoptaron decisiones drásticas respecto a su futuro profesional.

Michael C. Maronna cambió por completo su destino profesional; hoy triunfa detrás de cámaras como asistente de iluminación y conduce un pódcast con un reconocido actor

Pese a que su vida no transcurre en rodajes, los televidentes de los años 90 lo recuerdan por su rol protagónico en Las aventuras de Pete y Pete, una serie de culto emitida por Nickelodeon que marcó a toda una generación.

Asimismo, en 2002 formó parte de la comedia estudiantil Slackers, el largometraje que coronó su etapa dorada frente a las cámaras. Tras apariciones menores, Maronna tomó la decisión de colgar los guiones en 2013 para focalizarse en un ámbito completamente diferente dentro de la misma industria del entretenimiento.

En 2002, Michael Maronna formó parte de la comedia estudiantil Slackers, el largometraje que coronó su etapa dorada frente a las cámaras

En la actualidad, el antiguo miembro de la familia McCallister luce un aspecto totalmente distinto al de su juventud. Su currículum detrás de cámaras incluye colaboraciones en reconocidas series del universo Marvel para la plataforma Netflix, tales como Iron Fist, Luke Cage y Jessica Jones, además de participar en la tercera entrega cinematográfica de Hombres de negro y en la aclamada producción televisiva Dickinson.

Su pasión por los aspectos mecánicos y operativos de la cinematografía tiene raíces profundas. Durante una entrevista concedida a la revista Rewind It, Maronna reveló su fascinación por la trastienda técnica de la producción audiovisual y detalló que su bautismo oficial en el área eléctrica ocurrió durante el rodaje de Six Ways to Sunday en 1997, una cinta protagonizada por Norman Reedus en la cual, tras fallar en su intento por conseguir el papel principal, terminó al volante del camión de suministros eléctricos.

Michael Maronna combina su rigurosa labor técnica con la conducción de un podcast junto a Danny Tamberelli, su antiguo compañero de reparto en Las aventuras de Pete y Pete (Foto: Instagram/@dannyandmikepodcast)

Actualmente, el exactor estadounidense de 49 años combina esta rigurosa labor técnica con la conducción de un pódcast junto a Danny Tamberelli, su antiguo compañero de reparto en Las aventuras de Pete y Pete.