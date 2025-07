El impactante antes y después de los actores de Mi pobre angelito, a 35 años de su estreno

Desde que se estrenó en 1990, Mi pobre angelito no solo causó sensación en el mundo, sino que se convirtió en el clásico que no puede faltar en Navidad. La película, que gira en torno a Kevin McCallister, un niño de ocho años que accidentalmente es olvidado por su familia cuando se van de vacaciones a París, tiene varios condimentos que cautiva a la audiencia. Tanto es así que hubo dos entregas más.

Mi pobre angelito es una de las películas más exitosas de los 90 Foto Apple TV

A 35 años del estreno de la cinta producida por John Hughes, te mostramos cómo están hoy los actores que le dieron vida a cada uno de los personajes.

Macaulay Culkin como Kevin McCallister

El actor estadounidense tenía 10 años cuando se puso en la piel del protagonista de la película. A raíz de su interpretación, fue considerado uno de los actores infantiles más exitosos de la década de 1990, por lo que recibió una nominación al Globo de Oro y otros galardones. En 2005, ocupó el segundo lugar en la lista de VH1 de las “100 mejores estrellas infantiles”, mientras que en 2023, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Macaulay Culkin como Kevin McCallister

Después de aquel papel que lo catapultó a la fama, Culkin recibió múltiples propuestas y de renombre como, Mi primer beso (1991); El ángel malvado (1993) y Ricky Ricón (1994). Pese a que su problema de adiciones -el cual estuvo relacionado con la fama a una edad temprana y una relación abusiva con su padre- lo alejó por un tiempo de los sets de grabación, regresó y no solo volvió a participar de distintas producciones audiovisuales, sino que también exploró otras facetas: fue miembro de la banda de rock Pizza Underground (2013-2016) y, en 2018, se convirtió en editor y director ejecutivo de Bunny Ears, un sitio web y pódcast satírico sobre cultura popular.

En lo que respecta a su vida privada, Culkin está comprometido con la actriz Brenda Song desde 2022, con quien tiene dos hijos.

John Heard como Peter McCallister

El actor tenía 46 años cuando interpretó a Peter McCallister, el padre de la familia. Si bien su interpretación en Mi pobre angelito y Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York es recordada por muchos, Heard tuvo una extensa carrera no solo en cine, sino también en teatro y televisión; en esta última, se destacó en papeles de reconocidas series como La Ley y el Orden (1990), CSI: Miami (2002), Modern Family (2009) y Prison Break (2005).

Heard murió de un paro cardíaco el 21 de julio de 2017, a los 71 años.

John Heard murió en 2017 (Foto: Shutterstock)

Catherine O’Hara como Kate McCallister

La estadounidense de 71 años, tenía 36 cuando interpretó a la madre de Kevin. Sin embargo, Mi pobre angelito y Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York no fueron los únicos títulos por el que su nombre repercutió mundialmente. Entre sus papeles más importantes se encuentran las sagas de películas de Beetlejuice y su rol como actriz de doblaje como Sally en El extraño mundo de Jack (1993), Tina en Chicken Little (2005) y Susan Frankenstein en Frankenweenie (2012).

Entre las series reconocidas de las que formó parte se encuentran Six Feet Under (2003–2005) y The Last of Us (2025).

Catherine O’Hara como Kate McCallister

Devin Ratray como Buzz McCallister

El actor tenía 13 años cuando se puso en la piel del hermano mayor de Kevin. Después de formar parte del éxito infantil, Ratray tuvo varios roles secundarios y participaciones especiales importantes en producciones como Better Call Saul (2015), El tic (2016) y Muñeca Rusa (2019), entre otras.

Desde 2021, el actor de 48 años enfrenta acusaciones de violencia doméstica presentadas por su expareja. Según la denuncia, el hombre trató de estrangularla en un hotel.

El año pasado, estuvo internado en estado crítico debido a un severo problema de salud del que no se conocieron detalles.

Devin Ratray como Buzz McCallister

Hillary Wolf como Megan McCallister

Wolf tenía 13 años cuando interpretó a una de las hermanas mayores del protagonista. Aunque tenía un futuro prometedor, decidió dejar atrás los sets de grabación y embarcarse en el judo, mundo en el que no le fue nada mal.

En 1994 ganó el campeonato mundial de judo juvenil y representó a Estados Unidos en judo en los Juegos Olímpicos de 1996 y 2000. En 1996, participó en la competición femenina de 48 kg y llegó a cuartos de final.

En 2004, Wolf y su esposo Chris, con quien tuvo dos hijos, fundaron un club de lucha libre llamado “Rocky Mountain Wrestling Club”, ubicado en Colorado Springs, Colorado.

Hillary Wolf como Megan McCallister

Ángela Goethals como Linnie McCallister

La actriz ganó reconocimiento en Hollywood por su participación Mi pobre angelito, por lo que luego actuó en varias películas independientes y programas televisivos, en el que se incluye el papel protagónico en la comedia Phenom (1993) y un rol de reparto en la película Jerry Maguire junto a Tom Cruise (1996).

También interpretó papeles más pequeños en La Ley y el Orden (1990) CSI: Miami (2002) y Grey’s Anatomy (2005).

En lo que respecta a su vida personal, Ángela tiene una hija con el también actor Russell Soder, con quien se casó en 2005.

Ángela Goethals como Linnie McCallister

Michael C. Maronna como Jeff McCallister

El actor de 47 años no solo es reconocido por interpretar a uno de los hermanos mayores de Kevin, sino también por su papel como Big Pete en la serie de Nickelodeon Las aventuras de Pete y Pete. Además, participó esporádicamente en series como La Ley y el orden (1990) y Las chicas Gilmore (2000).

Los últimos créditos de actuación de Maronna fueron en 2004; desde entonces trabaja como electricista en cine y televisión en Nueva York. Además, desde 2013, es copresentador del pódcast Las aventuras de Danny y Mike junto con su coestelar de Las aventuras de Pete y Pete, Danny Tamberelli.​

Michael C. Maronna como Jeff McCallister

Joe Pesci como Harry Lyme

El actor tenía 47 años cuando interpretó a un ladrón que, junto con Marv Murchins, formó los “Bandidos mojados”. Sus planes fueron frustrados dos veces por Kevin McCallister.

Entre el repertorio del estadounidense de 82 años se encuentran algunos títulos de Martin Scorsese, incluido su papel coprotagonista en Toro salvaje (1980) y su interpretación ganadora de Oscar como Tommy DeVito en Buenos muchachos (1990). Sin embargo, su carrera en el cine fue consolidada gracias a su papel como malvado en Mi pobre angelito.

Además de la actuación, también se destacó en la música. En 2003 editó un álbum de jazz bajo el seudónimo de Joe Doggs. Pese a que se había alejado de los sets de filmación, en 2019 tuvo un rol importante al coprotagonizar El irlandés, junto a Robert De Niro y Al Pacino.

Joe Pesci como Harry Lyme

Daniel Stern como Marv Murchins

El actor, director, productor y guionista estadounidense de cine y televisión es reconocido por su interpretación en la primera y segunda entrega de Mi pobre angelito, donde se puso en la piel de un ladrón que, junto con Harry Lyme, formó los “Bandidos mojados”. Sus planes fueron frustrados dos veces por Kevin McCallister.

El novato del año (1993), Un guía en apuros (1995), El gran engaño (2006), Manhattan (2014-2015) y Para toda la humanidad (2019), son algunos de los títulos de los que participó.

Daniel Stern como Marv Murchins

Kieran Culkin como Fuller

El hermano menor de Macaulay también interpretó a Fuller, el primo de los McCallister. Después del éxito infantil, protagonizó largometrajes como Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños (2010), El padre de la novia (1991) y Ella es así (1999). Además, se destacó en la exitosa serie de televisión Succession, entre sus últimos trabajos.

Kieran salió con Emma Stone y ahora está casado con Jazz Charton, con quien tiene dos hijos.