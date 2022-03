Invasión rusa a Ucrania: Natalia Oreiro volvió a referirse al conflicto y reafirmó su postura

Desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania, muchas celebridades del mundo hicieron uso de sus redes sociales para reflexionar al respecto. Entre las personas que dieron su punto de vista está Natalia Oreiro, quien es también ciudadana rusa. A cinco días del primer ataque a Kiev, la actriz, que ya había sentado postura en internet con un posteo, volvió a pronunciarse sobre el conflicto.

Si bien en un primer momento la artista usó sus Stories de Instagram para dirigirse hacia sus más de un millón de seguidores, ahora emitió su mensaje a través de su feed donde hizo mención al conflicto. Natalia publicó una imagen en la que solo escribió la palabra “Paz”, en español y en ruso (”мир”).

La publicación de la cantante sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania Captura Instagram

De una forma simple y concisa, la ex paquita de Xuxa reiteró el mensaje de paz que quiere hacer llegar a sus compatriotas rusos. Asimismo, Oreiro anuló los comentarios para evitar que se genere un debate entre los internautas, ya que anteriormente fue criticada por no condenar el accionar ruso en su anterior posteo.

La primera ocasión en la que Natalia habló sobre el conflicto bélico fue luego de que su nombre se volviera tendencia en Twitter, el pasado 24 de febrero. Tras la invasión las redes se llenaron de menciones a la cantante y hasta hubo memes al respecto.

“La que podría parar la Tercera Guerra Mundial es Natalia Oreiro”, decía uno de los tantos tuits que se acumularon en la red social del pajarito.

Ante la repercusión y las cientos de reacciones que había en internet, la cantante rompió el silencio a través de sus Instagram Stories, donde publicó una ilustración en la que se pueden ver a dos niños, uno con los colores de la bandera rusa y el otro con los de la de Ucrania, ambos están liberando palomas blancas. Oreiro le sumó a la imagen la leyenda: “Queremos paz” y, al igual que en la segunda publicación, lo redactó tanto en español como en ruso.

La publicación de la cantante sobre el conflicto. Fuente: Instagram

Natalia Oreiro, una estrella latina admirada en Rusia

La actriz nacida en Uruguay tiene una estrecha relación con los habitantes rusos desde que se impuso como una de las figuras del espectáculo gracias al éxito que cosechó años atrás con la telenovela Muñeca brava (1998) y con las posteriores giras musicales que la llevaron a recorrer varias ciudades del país gobernado por Putin.

Fue así que Natalia generó un vínculo y cada vez que pudo regresó al país, lo que hizo aumentar aún más el número de sus fanáticos. Esta fiel relación con sus seguidores quedó registrada en el documental Nasha Natasha (Nuestra Natalia), realizado por el productor Martín Sastre.

Una de las tantas escenas de la pieza audiovisual es la impresionante gira que Oreiro hizo durante 40 días por todo Rusia. Gracias a ese fenómeno, formó una magnífica carrera en el país y su fama alcanzó su pico máximo el día que Vladimir Putin le entregó la ciudadanía.

Natalia Oreiro saludó a Merlín Atahualpa con un especial video (Foto: Instagram/@nataliaoreirosoy)

El logro de la compositora se cumplió luego de que en una entrevista para el canal Uno expresó sus deseos de alcanzar el objetivo de obtener los documentos legales. “Me falta que Putin me dé el pasaporte, porque no existe otra extranjera más rusa que yo”, comentó luego de que el conductor del programa le preguntara hasta qué punto se sentía rusa.

Tiempo después, Natalia consiguió su sueño y así lo dejó a entrever en sus redes sociales, el pasado 10 de noviembre. “Como un puente de amor entre el Río de la Plata y Rusia, así me siento hoy. ⁣⁣ Emocionada y agradecida por este símbolo de hermandad entre dos culturas con mucho en común. La vida me dio esta oportunidad única y trabajaré para que este compromiso sea cada vez más fuerte. ⁣Gracias a las personas que me acompañaron en este camino y que son parte de este hermoso viaje”, escribió en un posteo en Instagram, en el que compartió las fotos de ese importante evento, que celebró junto a su hijo Merlín Atahualpa y a su marido Ricardo Mollo.