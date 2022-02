La angustia de la meteoróloga Nadia Zyncenko por la guerra de Ucrania: “No lo comprendo”

El conflicto entre Rusia y Ucrania incluye cientos de historias de desesperación y agonía. Las postales de los desastres causados por las bombas son cada vez más frecuentes y los ciudadanos ucranianos abandonan su país para encontrar refugio en otros sitios. Como el problema crece cada vez más, son varias las personas que sufren la distancia luego de saber que sus familiares y amigos están en peligro. Entre ellas, se encuentra la meteoróloga Nadia Zyncenko, quien narró en vivo lo que ocurre con su prima ucraniana en Kiev y no pudo contener sus emociones.

Una de las tantas imágenes que se viralizaron por diversos portales de noticias es la de un edificio completamente destruido por el ataque de una bomba rusa y a personas como Nadia, quien vive en la Argentina desde el año 1948 y es hija de padres ucranianos, tales escenas la conmueven más que a nadie.

La meteoróloga Nadia Zyncenko rompió en llanto al hablar de la situación de Ucrania

“Estoy viviendo con mucho miedo por lo que pueda pasarle a la poquita familia que me está quedando allá. Porque esto de la guerra es una cosa muy peligrosa, cuando te caen las bombas, los misiles, cuando te caen sobre tu cuerpo, te rompen, te matan. Yo no me he podido comunicar con la hija de mi prima, que es lo que quedó después de Chernobyl y no sé cómo está”, relató Zyncenko evidentemente conmovida en un móvil para América Noticias (América) mientras, de fondo, proyectaban las fotografías de los destrozos en Ucrania.

En relación a las noticias que lee y mira en todo momento, expresó: “Las imágenes que veo, lo que me están dando es mucha angustia, incertidumbre. Sé que la están pasando mal, sé que es una pena, que ni los rusos ni los ucranianos, hablo del pueblo, merece esto. No sé por qué las autoridades tomaron esta decisión, como no lo sé no puedo opinar. Pero realmente han pasado tantos que no comprendo, sencillamente no lo comprendo”.

Nadia trabajó como meteoróloga en la TV Pública hasta 2018 Twitter

Luego de romper en llanto, el conductor Rolando Graña la interrumpió para consultarle acerca de cómo se encontraba su familia y si estaba ubicada en un refugio. En ese sentido, Nadia respondió: “Está muy cerca de Kiev. Ella se comunicaba conmigo por las redes sociales. Publicaba cositas. Yo sabía que estaban bien ella, sus dos hijos, su papá y su marido. Pero hace una semana aproximadamente que no publica nada, no sé qué pasa, no me puedo comunicar. Lo que sí sé es cómo es una guerra. Me lo contaron mis papás. Yo sé que esto es una guerra y esto me da un alto grado de angustia”.

A Nadia la situación le toca muy de cerca, ya que su padre Vladimir Zyncenko fue un exsoldado ucraniano que asistió a la guerra cuando era joven. Por lo tanto, siempre estuvo rodeada de relatos trágicos que muestran las peores postales de un conflicto de estas características. “Cuando nos enteramos con mi marido que estábamos viendo televisión hasta tarde, cuando salió una red internacional que estaban atacando, esa noche ya no pude dormir bien y a partir de ahí ni como ni duermo tranquila. Esto es muy fuerte”, sostuvo.

Un grupo de personas observa un edificio residencial dañado en la calle Koshytsa, suburbio de la capital ucraniana, Kiev, donde supuestamente cayó un proyectil militar, el 25 de febrero de 2022. (Foto de GENYA SAVILOV / AFP) GENYA SAVILOV - AFP

Y agregó: “Nosotros acá en este maravilloso país tuvimos lo de Malvinas, pero esta gente, los míos, los que vinieron antes que yo, mis abuelos, mis padres, mis tíos, toda esta gente pasó por Napoleón, por los alemanes, por Stalin. Pasaron tantas cosas y no termina nunca de pasar este dolor”.

A raíz de la reflexión, la conductora Soledad Larghi tomó la palabra y se refirió al ejército ucraniano y al ruso, por el cual expresó que “son una hormiga peleando contra un león. Sin embargo, los civiles están dispuestos a todo”. Ante esto, Nadia coincidió: “Lo que ocurre con el pueblo eslavo en general, no solo los ucranianos sino los eslavos, es que como han vivido esta situación que recién hablábamos, es un pueblo que ama mucho su patria, por la que entrega su sangre, su sangre es vida, la madre patria, la tienen tan internalizada que es la madre”.

Por otro lado, aclaró: “Pero los rusos igual. Habrá quienes pudieron irse antes por su situación particular y habrá quienes se habrán podido irse más tarde, de una manera más difícil. Pero hay muchos que se quedaron en su casa porque es su casa, el eslavo se queda a defender su casa, eso es básicamente el pueblo”.

Luego de sacarse las lágrimas tras la emoción que le genera hablar sobre el tema, Zyncenko se recompuso y dejó una frase reflexiva para pedir que todo esto termine. “Es totalmente devastador, no solo por los míos de sangre sino por todos. Los rusos también son pueblos del mismo origen, esa es la locura, es una guerra entre hermanos. Es demente. Es una locura”, cerró.