Jairo hizo llorar a Viviana Canosa al recordar la muerte de su esposa: “Estábamos los dos solos”

Tras varios años luchando con una enfermedad respiratoria grave, Teresa Sainz de Los Terreros falleció en su casa junto a Jairo, su fiel compañero y pareja de toda la vida. A poco más de tres meses de aquel día, el cantante estuvo presente en el programa de Viviana Canosa y su recuerdo hizo llorar a la conductora.

“Ella estaba enferma hacía 10 años con patologías tremendas, una más tremenda que la otra y aguantaba, soportaba y salía adelante. Era muy fuerte mental y psicológicamente. La animaba, yo creo, el amor que tenía con los hijos. Tenía una personalidad muy fuerte”, relató Jairo, este viernes en Viviana con vos (A24).

“Cuando se murió estábamos los dos solos. Estaba un enfermero. Yo vi que no despertaba y empezaban a bajar los números. El enfermero dijo: ‘Ya está'. Yo dije: ‘¿Cómo que ya está?’. Te revelás con eso, no querés entender eso. No se despertó más. Pasaron tres meses y medio”, recordó.

El doloroso recuerdo de Jairo sobre la muerte de su esposa

Al escuchar su historia, Canosa le preguntó de dónde sacaba la fuerza para salir adelante. “Fundamentalmente, su fortaleza en el momento que le tocó en los años que le tocaron vivir tan desastrosos. Creo que animan a cualquiera. Si ella fue capaz de soportar todo eso, cómo no voy a poder soportar yo algo así”, respondió el artista. En su reflexión, la describió como “un cascabel”. “Se la escuchaba de todos lados”, completó sonriendo.

“Los enamorados” era la canción favorita de Teresa y Jairo decidió homenajearla al aire. Con su guitarra, entonó la melodía para honrar a su esposa ante la atenta mirada de Canosa, los panelistas y todo el equipo del programa. En un momento cargado de emoción, la conductora del ciclo se mostró con lágrimas en los ojos, escuchando cada verso de la canción que, según confesó el músico, no interpreta muy seguido.

La emoción de Viviana Canosa tras escuchar al cantante

“Perdón, qué impresionante”, dijo Viviana mientras tomaba de las manos a su invitado. “Lográs emocionarnos a todos. Tu voz, cantarle a ella, está buenísimo en estos tiempos que corren poder hablar de amor, de las relaciones, de los vínculos... De lo que nos hace bien. Todo lo que decías lo sentía con toda mi alma. Definitivamente sos increíble, Jairo. Cómo sentís, lo que decís, sos una maravilla”, cerró, mientras el resto de los presentes en el estudio aplaudían de pie y Jairo agradecía el reconocimiento.