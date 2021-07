La tristeza de Jairo por la muerte de su esposa, Teresa: “Rogamos por su descanso en paz tras años de lucha conmovedora y desigual contra la enfermedad”

Teresa Sainz de Los Terreros, esposa de Jairo, murió este jueves. Así lo confirmó el propio cantante, a través de un sentido comunicado en el que da cuenta de las dificultades de salud que la mujer venía atravesando desde hace nueve años.

“Con infinito dolor comunico el fallecimiento de Teresa Sainz de los Terreros, mi amada esposa y madre de mis hijos. Agradecemos los mensajes de cariño. Hoy rogamos por su descanso en paz tras años de lucha conmovedora y desigual contra la enfermedad. Gracias por el respeto”, expresó el cantante.

Jairo y Teresa se casaron en 1972 y tuvieron cuatro hijos: Iván, Yaco, Mario y Lucía. Su historia de amor comenzó 50 años atrás en Madrid, donde ella vivía . Fue, según contó a este medio, un 25 de diciembre la fecha clave para ellos, cuando una amiga en común los presentó y desde entonces nunca más se separaron.

Jairo y Teresa, en el día de su boda HOLA

”Nevaba mucho. Yo tenía veinte años y en esa cena no hablé ni una palabra porque soy muy parco, tímido. Me cuesta mucho arrancar. Cuando se levantó para irse, le dije: ‘Te acompaño’. Caminamos bajo la nieve, la acompañé hasta su casa que quedaba a seis cuadras. Al día siguiente, yo tenía que cantar en un programa de la Radio Nacional en el Teatro Madrid, el más antiguo de la ciudad. Le dije que me gustaría que me acompañase. Su respuesta fue lo que nos unió. Lo pensó, no dijo nada, se alejó y, cuando abrió la puerta, me preguntó: ‘¿A qué hora es lo de mañana?’. A partir de esa noche, no nos dejamos de ver un solo día, salvo cuando me voy de gira”, recordaba Jairo sobre aquel primer encuentro.

En otra oportunidad sumaba: “Estuvimos de novios un año y ocho meses. Nos conocimos muy jovencitos, yo tenía 22 y, ella 20. Fue como un flechazo. Luego, de casados, salvo por un imponderable, nunca nos separamos. No podemos vivir el uno sin el otro. Fue mi primera novia y mi primera y única mujer. Y no habrá otra. Nosotros tenemos una relación muy pura y perfecta. Nuestro amor es irrepetible ”.

Si bien Jairo es padre de cuatro, solo Yaco, quien trabaja como su mánager, está en la Argentina; los otros tres hijos del matrimonio viven en Europa, motivo por el que no podrán estar para despedir a su madre. Antes de la pandemia del coronavirus, que complicó los viajes entre países, Jairo decía sobre la distancia que lo separaba de sus hijos: “Viajan muy seguido para estar con su madre. Yaco la ve más seguido porque vive acá. Son todos muy unidos. Y la tecnología ayuda a que, cuando están en Buenos Aires, puedan seguir atendiendo sus actividades”.

El cantante despedirá a su esposa este jueves por la tarde en una ceremonia íntima que tendrá lugar en un cementerio privado del Gran Buenos Aires . Además de Yaco, lo acompañarán sus nietos y su hermano Jorge, quien voló a Buenos Aires desde Córdoba en las últimas horas.

Un amor sin límites

La noticia de que Teresa sufría de una enfermedad crónica trascendió muchos años atrás. Desde ese momento, Jairo decidió dejar de viajar tanto y acompañar a su mujer. “Está muy enferma desde hace muchos años, así que no puedo, ni quiero, alejarme mucho de ella. Está muy lúcida y eso, a veces, juega en contra de un enfermo. Montamos una internación domiciliaria desde hace muchos años, así que la casa es un desfile de médicos y especialistas. Pero no es una carga para mí, no lo siento así. Ella hubiera hecho lo mismo por mí ”, contaba a LA NACION dos años atrás.

“Hablamos siempre con Teresa, está muy bien, tiene una mente privilegiada, fantástica. Es una mujer sensible, culta y divina, una cosa extraordinaria”, había dicho a fines de 2020 durante una charla con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Está bien, tiene una patología seria, pero está muy cuidada en una internación domiciliaria. Tiene dificultades para hablar porque tiene una traqueotomía. Ella tiene un problema muy serio en las vías respiratorias y es más fácil el acceso con una traqueotomía. La tiene desde hace algunos años y ha sido muy útil”, explicaba sobre el mal que padecía y agregaba: “También usa respirador para dormir”.

Jairo y Teresa, en una postal de 1981

Si bien ella, en ese momento, estaba estable, cada tanto surgía algún episodio o alguna cosa que no se podía resolver en la internación domiciliaria. En esos momentos, según revelaba el cantante, se la trasladaba a algún centro hospitalario, generalmente a la clínica Favaloro, donde ya los conocían. “ Teresa tiene un carácter tremendo. Es muy emocionante hablar de ella porque está relacionada con cada una de las cosas que me han pasado en la vida ”, concluía.

Meses después en diálogo con LA NACION contaba nuevos males que habían surgido a raíz de un accidente doméstico “Mi mujer tiene patologías muy graves y encima, la semana pasada, se cayó, se fracturó la cadera y debieron operarla. O sea que su estado se ha agravado. Ella es resiliente de dos cánceres (uno de piso de boca y otro de mama) y tiene un epoc severo. Vive hace nueve años postrada en una cama, asistida por un respirador artificial. Está muy lúcida. Pero lo suyo no tiene un pronóstico positivo, no tiene vuelta atrás”.

También, confesaba que le costaba mucho verla en ese estado. “Aún no me puedo acostumbrar. Pero, qué se yo, trato de quedarme con los momentos positivos que existen en medio de esta situación. Ayer, por ejemplo, pasó algo hermoso. Estábamos en el hospital (donde se está recuperando de la operación de cadera, antes de volver a casa) y de golpe me agarra la mano fuertemente, con su rostro desencajado del dolor. Y no me la suelta durante dos horas. Yo no sabía qué hacer, y de golpe le digo: ‘¿Te acordás Teresa, cuando nos casamos y nos fuimos de luna de miel repentinamente a Portugal?’. Ahí le cambió la cara. ‘¿Y de lo bien que la pasamos en ese hotel, que era como una suerte de club de golf, donde prácticamente estábamos sólo vos y yo?’. Entonces empezó a sonreír y se olvidó del dolor. Eso es el amor”, relataba meses después de sufrir un principio de ACV.

