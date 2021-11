El profundo dolor de Carla Peterson al despedir a Mariana Prommel: “No te puedo abrazar”

La muerte de la actriz Mariana Prommel, conocida por sus papeles en programas como Verano del 98, Los Roldán y Los exitosos Pells sacudió al mundo del espectáculo. En las últimas horas, algunos de los colegas que llegaron a entablar una relación cercana con la artista de 53 años compartieron recuerdos en las redes sociales y la despidieron con emotivos mensajes. Carla Peterson, quien trabajó con Pommel en varias ficciones, fue una de las personalidades que le dedicó sentidas palabras. “Siempre fuiste una estrella, bajaste a traernos alegría”, escribió.

El viernes, la familia de Prommel comunicó la noticia en la cuenta de Instagram de la actriz. “Partió nuestra adorable Mariana. Se fue durmiendo, tranquila y en paz, rodeada de sus amores profundos, su madre y sus animalitos. Hizo ese pasaje de la manera más serena y luminosa que todos deseábamos para ella”, expresaron en la publicación. “Nos deja luz, risas, amor y su dulce esencia. Vuela alto y sigue entre nosotros, descansa en paz. Tu familia te ama. Una estrella más en el firmamento. Gracias por tu existencia”.

Tras el anuncio, Peterson, que compartió set televisivos y escenarios con ella, escribió: “¡Ojalá esta vez pudiéramos quedarnos encerradas en el camarín y tragarnos la llave! Pero este viaje que te pegaste, amiga, is not to return!”, comenzó en su perfil de Instagram. “Siempre fuiste una estrella, bajaste a traernos alegría. Nos hiciste llorar de risa. Ahora estamos llorando porque nos quedamos sin la esperanza de volverte a ver y yo no te puedo abrazar amiga de mi alma”, agregó.

Luego, se refirió al enorme talento de Prommel: “Cuando hicimos esa obra no podía creer que estaba al lado de semejante actriz. Aprendí mucho de vos, me reí tanto. Te llevo en mi corazón eternamente”. Y concluyó: “Que suerte tuve en esta vida. Te adoro eterna y enorme Mariana Prommel”.

El viernes, la noticia fue confirmada a LA NACION por el director teatral José María Muscari, quien trabajó con Prommel en algunas producciones. Además, la Asociación Argentina de Actores, en su cuenta de Twitter, también replicó el anuncio.

La carrera de Prommel empezó en el circuito under porteño cuando ella era muy joven. Entre sus trabajos de teatro más conocidos se encuentra ¿Quién es Janet?, donde trabajó con Peterson y con Claudia Fontán, con quien también había trabado una relación de amistad. En televisión, en tanto, debutó en Naranja y media y continuó con hits de la pantalla chica como Verano del 98, Los exitosos Pells, Consentidos, Franco Buenaventura, el profe, Sol negro, La niñera, Los Roldán y La Pelu. En cine, se desempeñó bajo las órdenes de Paula Hernández en Herencia.