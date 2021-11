La picante pregunta de Viviana Canosa que descolocó a José Luis Espert

De cara a las elecciones legislativas, José Luis Espert invierte cada minuto de su día a la campaña política. Con la mira puesta fija en el objetivo -1 millón de votos y cuatros diputados, según explicó en Twitter- el candidato se movió por toda la provincia de Buenos Aires junto a su compañera, Carolina Píparo. A menos de una semana de enfrentarse a las urnas, el economista se sentó cara a cara con Viviana Canosa para debatir sobre la actualidad de la Argentina pero, antes de irse, recibió una pregunta de la conductora que no esperaba.

José Luis Espert de cara a las elecciones legislativas de noviembre Gerardo Viercovich - LA NACION

Espert no es el tipo de persona fácil de descolocar. Sabe manejarse dentro de un debate y no teme utilizar términos que muchos consideran inadecuados para un funcionario público. No es partidario de lo considerado “políticamente correcto” y no duda ni un segundo antes de realizar polémicas declaraciones, como su dura frase de convertir a los presos en “quesos gruyere”. Sin embargo, la periodista logró hacerlo dudar por unos segundos.

La entrevista estuvo cargada de referencias sexuales ya que el candidato es conocido por no escatimar en insultos o comparaciones fálicas. En el marco de este diálogo, Viviana Canosa aprovechó el último minuto de su entrevista en Viviana con vos (A24) para interrogarlo sobre el lado más íntimo de su vida.

Viviana Canosa le hizo una picante pregunta a José Luis Espert

“Recién en el corte hablábamos de tu mujer y me decías que tu mujer es...”, comenzó la conductora, dándole un espacio para que completara la oración. “¿Mechi?”, preguntó él y frente a la positiva de su interlocutora, continuó: “Es lo más. Es todo lo que está bien”. Con “la cara cambiada” aseguró que nada de esto sería posible sin ella.

Desfachatada y sin filtro, la periodista lo sorprendió con una última afirmación disfrazada de pregunta: “En este último tiempo, de sexo ni hablar con Mechi, ¿No?”. Algo desconcertado pero recuperando velozmente la compostura, el candidato respondió sin dudar: “Todo lo que da la bomba”.

José Luis Espert y Mechi Instagram @ladivagante

José Luis Espert conoció a Mercedes González -a quien los más íntimos llaman Mechi- en el 2011, cuando una amiga actuó de casamentera y decidió presentarlos. Su primera cita fue un éxito y después de una larga conversación del pasado familiar e ideales compartidos, condimentada por un par de chistes malos, nunca más se separaron. Hoy en día, ella está presente en la mayoría de sus actos políticos. El domingo 14, el candidato competirá en las elecciones por un lugar como diputado por la provincia de Buenos Aires.