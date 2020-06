Una imagen de Jennifer Aniston desnuda, en la época de Friends, se subastará por causas benéficas en los próximos días, pero, ¿qué hizo la actriz antes de saltar a la fama? Fuente: LA NACION

A partir de la crisis sanitaria que vive el mundo por la pandemia de coronavirus y de sus dramáticas consecuencias en la economía global, muchas celebridades decidieron hacer un aporte solidario de distintas maneras. En las últimas horas, por ejemplo, se comunicó que el próximo 12 de junio se realizará una subasta en la que se podrán adquirir icónicas fotos de distintas estrellas de Hollywood, entre ellas, una que llamó mucho la atención:un retrato de Jennifer Aniston desnuda.

La imagen fue tomada en 1995, por el reconocido Mark Seliger , uno de los fotógrafos más reconocidos de la industria. En dicha sesión, Seliger retrató a Aniston cuando poco a poco la actriz comenzaba a hacerse un nombre gracias al reciente estreno de Friends , que solo llevaba al aire un año. Pero, ¿qué hizo la actriz antes de popularizar la exitosa serie que la llevó a la fama internacional?

Jennifer Aniston antes de Friends

Su primer papel protagónico en televisión fue interpretando a Courtney en Molloy, una sitcom estadounidense que duró apenas un mes al aire: comenzó a emitirse el 25 de julio de 1990 y terminó el 15 de agosto del mismo año.

Jennifer Anniston en 1990, cuando protagonizó Molloy

En agosto de 1990, Aniston tuvo un papel protagónico en Ferris Bueller , la serie basada en la película El dia libre de Ferris Bueller. En la tira, la trama giró alrededor de Ferris Bueller y sus experiencias de la escuela secundaria en el Ocean Park High, su vínculo con su mejor amigo Cameron ( Brandon Douglas ), la joven que le gustaba ( Ami Dolenz ), y su hermana Jeannie, interpretada por Jennifer Aniston .

En 1992, quien luego sería Rachel en la popular serie del grupo de amigos neoyorquino, interpretó varios papeles en The edge , una serie que incluía varios sketchs humorísticos, razón por la cual Aniston no tenía un único papel. En general, The edge parodiaba al mundo del entretenimiento y la cultura norteamericana y fue el primer trabajo de la actriz en el que mostró a fondo su encanto para la comedia.

Jennifer Aniston en The Edge, la tira en la que itnerpretó varios papeles

Muddling Through fue el último trabajo que Aniston hizo justo antes de saltar a la fama con Friends. La tira cómica era protagonizada por la actriz de stan up Stephanie Hodge , que interpretaba a una ex convicta que intentaba cambiar el rumbo de su vida. Aniston, en la tira, era la hija de Hodge. Muddling through se emitió entre julio y septiembre de 1994 por CBS .

Además de papeles protagónicos en tiras cómicas, Jennifer Aniston protagonizó dos películas antes de trabajar en Friends. Una fue Campamanto Cucamonga (1990), que se estrenó en la pantalla chica y que cuenta las aventuras de verano de un grupo de adolescentes. El segundo film en el que actuó antes de Friends fue Leprechaun (1993), una historia de terror que co-protagonizó junto a Warwick Davis , Mark Holton y Kennedy Olandt .

Jennifer Aniston en Leprechaun, un filme de terror que protagonizó antes de actuar en Friends Fuente: Archivo