La mega estrella pop Jennifer López anunció su regreso a la música tras casi una década en silencio. La noticia se da luego de su vuelta con su expareja, Ben Affleck, tras casi 20 años separados. Una nueva apuesta por el amor despertó la emoción entre los fanáticos cuando la artista compartió un avance de su próximo videoclip en formato film, que acompañará su siguiente álbum llamado This Is Me…Now.

El avance también revela una carta que data del 24 de diciembre de 2002, aparentemente redactada por Ben Affleck. En ella se lee: “La vida es dura, pero tú eres dulce. Gracias por el regalo. Espero que te gusten las flores. Me dijiste que nunca podrías tener suficientes. Te creo”. La emotiva carta concluye con la firma “B”. Ese primer corte, llamado Can’t Get Enough, estará disponible el 10 de enero.

El video está acompañado de un texto que revela información sobre el significado del disco. “Cuando era una niña, y me preguntaban qué quería ser de mayor, mi respuesta siempre era ‘estar enamorada’”, se escucha a JLO decir en el preview de su álbum. “Escúchalo, míralo, vívelo”, se lee antes de que cante el estribillo de su canción principal para finalizar el anuncio diciendo “la experiencia musical comienza”.

La película que enamoró a Ben Affleck y JLO

Gigli es una comedia romántica estadounidense lanzada en 2003, dirigida por Martin Brest. Protagonizada por Ben Affleck y Jennifer Lopez, recibió críticas mayormente negativas y fue un fracaso en todo sentido. Dicho de otra forma: nadie se acordaría de ella si no fuera porque ahí nació el amor.

Gigli 2003 Jennifer Lopez y Ben Affleck

La trama sigue a Larry Gigli (interpretado por Ben Affleck), un matón de poca monta cuya tarea es secuestrar al hermano discapacitado de un fiscal federal para impedir que testifique en un juicio. Sin embargo, su misión se complica cuando Ricki (interpretada por Jennifer Lopez), una asesina a sueldo, se une a él en la tarea.

La película fue notoria por su falta de química entre los protagonistas y por su guion considerado poco convincente. La relación entre Affleck y Lopez, que comenzó durante el rodaje de la película, atrajo mucha atención mediática, pero la película en sí no tuvo éxito y se convirtió en una de las producciones más criticadas de la década.

No obstante, la pareja continuó su unión por algunos años entre 2002 y 2004. Fue en 2018, cuando JLO decidió poner fin a su relación con Marc Anthony. En 2021, regresó con su amor de los 2000.

La pareja contrajo matrimonio en agosto de 2022 con una ceremonia extravagante en Georgia, Estados Unidos, después de una primera boda íntima y relajada en Las Vegas. Ahora, se reveló que trabajaron juntos en la producción del nuevo disco de la cantante.

En la primera ceremonia en Las Vegas, solo Emme, la hija de Lopez, y Seraphina, una de las hijas de Affleck, estuvieron presentes como testigos. Después de hacer fila para obtener una licencia con otras cuatro parejas, la cantante compartió en su newsletter, On the JLO, que leyeron sus votos en una pequeña capilla y se entregaron los anillos que usarán el resto de sus vidas.

La segunda ceremonia, mucho menos espontánea y verdaderamente grandiosa, tuvo lugar el 20 de agosto de 2022 en la lujosa residencia de Georgia, propiedad del actor, extendiéndose a lo largo de tres días. Para estas jornadas tan especiales, la novia lució tres vestidos: uno de Ralph Lauren con una cola de seis metros de largo, otro con collares de perlas en cascada que evocaba el estilo de la antigua Hollywood, y el último con una silueta de sirena y cristales de Swarovski.