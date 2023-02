Jennifer López y Ben Affleck eligieron su nuevo hogar: una mansión en Los Ángeles con cine, gimnasio, pileta y spa

escuchar

Jennifer López y Ben Affleck se casaron en julio pasado, en Las Vegas, en una ceremonia íntima, y luego celebraron su unión en una segunda boda en agosto, frente a un centenar de invitados, en la granja que el actor posee en Savannah, Georgia.

Tras los festejos, la pareja encontró su nuevo hogar para vivir en familia junto a sus tres hijos en Los Ángeles y la misma está valuada en millones de dólares.

Las ceremonias fueron muy emotivas y comentadas, al igual que su extendida luna de miel en Europa. Allí, la cantante atravesó un momento incómodo, luego de que uno de los asistentes al gran festejo filtrara videos de su boda a la prensa, cuando todos firmaron un acuerdo de confidencialidad para evitar la difusión del festejo.

“Quien lo haya hecho se aprovechó de nuestro momento privado. No sé de dónde lo están sacando, porque teníamos acuerdos de confidencialidad y les pedimos a todos que no compartieran nada de nuestra boda”, expresó contundente la intérprete de “On the floor” en aquel momento, a través de sus redes sociales.

Jennifer López y Ben Affleck se casaron a mediados de 2022 @benaffleckoficiall/Instagram

Meses después, el matrimonio de estrellas de Hollywood encontró un hogar donde vivir con su familia y, según informaron medios locales, ya fijaron la seña de la vivienda. Se trata de una mansión, ubicada en Los Ángeles, que consta de 1400 metros cuadrados de edificación, dentro de un terreno que se extiende a 4000 metros cuadrados en medio del bosque, y que la última vez que se vendió su valor era de 34,5 millones de dólares. Así lo consignó el medio estadounidense TMZ.

Cómo es la mansión por dentro

Según trascendió, Jennifer López puso a la venta a su vez su mansión en Bel-Air, que fijó en 42 millones y medio de dólares y que compró en 2016, por 28 millones. En tanto, se mudará con Ben Affleck y sus hijos: Seraphina, la hija del actor y Jennifer Garner, y los mellizos que la cantante tuvo con Marc Anthony, Emme y Maximilian; todos de 14 años.

El nuevo hogar de la familia López-Affleck cuenta con siete habitaciones, 13 baños, un garaje para seis coches y una casa de huéspedes independiente. Pero eso no es todo. Y es que la lujosa mansión tiene, además, un cuarto para el servicio, una bodega y un gimnasio; junto a una pileta, un jacuzzi, una cocina al aire libre, un spa e incluso su propia sala de cine.

La vivienda, ubicada en Los Ángeles, se encuentra en la lujosa urbanización de Pacific Palisades. La edificación se construyó el año pasado y el vendedor señaló que está realizada bajo un estilo tradicional de los Hamptons, que cuenta con dos plantas y predomina el gris claro y el blanco en las paredes y los techos, además de detalles en madera natural.

Así es la lujosa motorhome de Jennifer López andersonmobileestates.com

Además, la intérprete de “Qué hiciste” adquirió recientemente una casa rodante, que apodó Baby Girl y tiene dos pisos, algo poco común entre las motorhomes. Así, cuenta con una amplia cocina, barra, sillones y un televisor. En tanto, los espaciosos baños logran una sensación similar a los de un exclusivo hotel de lujo.

LA NACION