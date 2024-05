Barby Franco habló del casamiento de Jesica Cirio y del fin de su amistad: “El tiempo dirá”

Escuchar

Luego de su divorcio de Martín Insaurralde, la vida de Jesica Cirio parece haber dado un giro de 180 grados. En un año la modelo, empresaria y conductora rehizo su vida con Elías Piccirillo y el fin de semana pasado dio un paso más en esa historia de amor al casarse con el joven en una ceremonia íntima con familia y amigos en el Palacio Duhau. Además, se alejó de la televisión y dejó en el camino a algunas de sus viejas amistades, entre ellas la que la unía a la pareja formada por Barby Franco y Fernando Burlando . Lejos de evitar el tema, la modelo y el abogado hablaron del presente de Cirio y de los motivos del distanciamiento.

Jesica Cirio y Elías Piccirillo se casaron en una ceremonia íntima en el Palacio Duhau AF

Luego de notar la ausencia de Franco y Burlando en el casamiento de Cirio, en Socios del espectáculo decidieron ir a buscar la palabra de los protagonistas de la historia. “¿Por qué se rompió la relación?”, se preguntó Rodrigo Lussich, uno de los conductores del envío. Enseguida, la pareja despejó las dudas.

“Se casó Jesica. Últimamente, supimos que había un distanciamiento entre ustedes”, arrancó el movilero del programa de eltrece la charla con el mediático abogado. “No. Tiene que ver con la vida y con las elecciones. Yo elijo otra cosa”, respondió Burlando con la intención de desestimar un posible conflicto como disparador del fin de la amistad.

Luego, si bien explicó que no le interesa opinar sobre el nuevo amor de la modelo, confesó que a Piccirillo lo conoce. “¿Te sorprenden las cosas que están apareciendo mediáticamente de su pasado?”, quiso saber entonces el cronista. “No. Todo puede pasar. Tampoco le presto mucha atención, realmente. Uno en las redes sociales ve cosas, pero paz y amor para todos”, cerró, sin ganas de decir más.

Quien habló un poco más sobre Cirio fue Barby Franco . “A Jesica, yo la verdad es que la quiero mucho, la respeto. Fuimos muy amigas, muy familia, a un nivel en el que dormíamos en la misma casa. Ella venía a casa”, repasó la modelo. Luego, sin mediar consulta, hizo referencia a la situación actual de la relación. “ Hay un distanciamiento , que ella también lo dijo el otro día. El tiempo lo dirá” , confesó. “¡Ay, parece que hablo de una expareja!”, comentó luego con una sonrisa. “Hubo mucho amor, así que yo pienso que el tiempo va a sanar todo y vamos a volver”, aseguró.

“¿Hubo falta de códigos? ¿Tal vez el vínculo de ustedes era más fuerte con Martín?”, indagó luego el periodista. “No. Cero. ¿Viste cuando una pareja se divorcia o agarrás de un lado o agarrás del otro? ¿Por qué no mejor tener buena onda con las dos? Ya está, ya pasó de moda la mala onda. El tiempo lo dirá y yo creo que va a estar todo bien”, respondió, optimista.

Por último, Franco contó cómo vio a la conductora el día de su boda con su nuevo amor. “Estaba divina. La vi contenta. A él lo conocí. Es divino, un amor. Y se la veía contenta y entusiasmada. También en una nota dijo que tenía ganas de ser mamá nuevamente, así que la veo en ese proyecto. Estaba muy linda, el pelo está divino, el vestido muy diosa. Estaba muy linda”, cerró.

Cirio, Insaurralde y la hija de ambos fueron al baby shower de Barby Franco antes del nacimiento de su hija Sarah. En ese entonces eran muy amigos todos Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

De regreso al piso, Adrián Pallares recordó que Burlando “tuvo mucho que ver en ese divorcio”. “Acercó a las partes, cada uno tenía su abogado, hizo el arreglo económico. Fernando estaba ahí metido”, repasó. También explicó que eran amigos y que la distancia se comenzó a notar cuando Cirio no participó del bautismo de Sarah, la hija de Franco y Burlando.

La palabra de Jesica Cirio

El lunes pasado, en diálogo con Intrusos fue Cirio quien habló del fin de su vínculo con Barby y Fernando luego de su divorcio de Martín Insaurralde: “Me dijeron que Burlando dijo algo en la tele, pero la verdad es que no estoy en tema. No estoy mirando nada y estoy bastante alejada de los medios en general”, dijo, tajante, y aseguró que hace mucho tiempo que no habla con él.

“Hay cosas que a veces en la vida uno está de acuerdo o no y se verán en el tiempo si se resuelven. Son cosas de nosotros, que cada uno de nosotros lo sabemos. Fue un vínculo de muchos años, creo que con el tiempo se decidirá si se sana o no”, cerró.

