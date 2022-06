Jesica Cirio reveló un sorprendente dato sobre su hija Chloe

Esta mañana, Jesica Cirio pasó por el living de A la Barbarossa y habló de todo: cómo es conducir La Peña de Morfi sin Gerardo Rozín, cómo fueron sus últimas charlas con el conductor y productor y cómo tomo la incorporación de Jey Mammon al programa. También habló de su relación con Martín Insaurralde, su rol de mamá y reveló un dato sorprendente sobre su hija Chloe , de 4 años: “Tiene personal trainer”, confesó.

“Chloe está demasiado tremenda”, expresó la modelo ni bien entró al matutino. Y tras contar lo hermosa y pizpireta que está, reveló un curioso dato que llamó la atención de la conductora del ciclo. “Tiene un entrenador, un personal trainer. Le encanta, hace trabajos de motricidad fina, entrena, corre, salta, se cuelga del árbol. Era el profe de natación de Mirko pero se nos fue a vivir a España, así que ahora tenemos otra profe. Le encanta hacer actividad física, aparte a la noche duerme porque si no le cuesta. Tiene demasiada energía”, explicó, entre risas.

Tras remarcar que siempre es muy cuidadosa con su imagen personal, Cirio aclaró que trata de inculcarle un mensaje sano y saludable a su hija. “Estoy segura que mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud y alimentación es la cura de un montón de enfermedades. A través de mis redes trato de concientizar de que se puede comer mejor, llevar una vida saludable. No es estar marcada sino saludable. Yo soy bastante hincha con Chloe. Cuando el padre le da galletitas ella le dice: ‘papá, eso no es saludable’ y él me mira como diciendo: ‘te voy a matar’”, relató.

Al mencionar a Martín Insaurralde, la conductora de A la Barbarossa le preguntó por su relación y Cirio se mostró feliz. “Espectacular, súper bien. Nos llevamos muy bien. Somos una pareja tan linda que se lo transmitimos a Chloe. Todo el tiempo nos dice lo que siente por nosotros y se la ve una nena feliz. Realmente como familia somos muy felices. Logramos ensamblarnos muy bien con sus tres hijos. Fue mejor de lo que yo pensaba. Toda su familia es maravillosa”, reveló enamorada.

“¿Tenés ganas de volver a ser mamá?”, le preguntó Georgina. “No lo sé, no está en los planes. Disfrutamos mucho de nuestra relación, ahora empezamos a salir un poco más con amigos, no sé si estamos otra vez para los pañales, la mamadera y los bolsos para todos lados”, bromeó.

El recuerdo de Gerardo Rozín

Jesica Cirio contó cómo se enteró de la enfermedad de Gerardo Rozín

Sin dudas, este fue uno de los años más difíciles para Cirio debido a la pérdida de su amigo y productor, Gerardo Rozín. “Fue un proceso. Nosotros nos enteramos un año antes porque empezó a faltar al programa. Yo sé un poco todo desde el principio, fue bastante duro. Un proceso muy feo para todos los que lo queríamos y sobre todo para él. Sin embargo, él estaba entero. Estuvo muy consciente de todo”, contó conmovida.

“A lo último fue el golpe más duro. Me sentó y me dijo: ‘Capaz que cuando volvés de viaje no estoy’. Fue un poco así la charla. Yo me fui riéndome. Volví, tuvimos unas charlas más por teléfono. Decía que eran sus últimos meses por lo que decían los médicos y yo le decía que no podía ser, que no sea exagerado”, recordó con tristeza.

Jey Mammón y Jesica Cirio junto a los cocineros de La Peña de Morfi

Respecto a cómo es conducir La Peña de Morfi sin él, expresó: “Es mi sexto año, somos una gran familia. Compartimos horas y horas de programa y la verdad que todos estamos súper cómodos. Que Jey se haya incorporado fue maravilloso porque es una persona tan sensible, tan completa que creo que el destino decidió que esto suceda y fue maravilloso. Es muy buena persona, muy cálido. Se ensambló súper bien al grupo”.