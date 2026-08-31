Jim Curtis habló sobre su vínculo con Jennifer Aniston y se deshizo en elogios: “Abierta, amable y amorosa”

Aunque suelen mantener su relación lejos de los flashes, en las últimas horas Jim Curtis habló abiertamente sobre su noviazgo con Jennifer Aniston. El hipnoterapeuta no solo reveló cómo es compartir la vida con la celebridad sino que también dio detalles de los integrantes de ese círculo cercano que, en cierta forma, oficiaron de celestinos.

Fue en su paso por The Jamie Kern Lima Show que Curtis confesó que las cosas con Aniston van “realmente bien”. “Mi experiencia con ella es muy sólida, abierta, cariñosa, amable y amorosa”, dijo el experto en bienestar. Feliz de compartir su vida con la actriz de Friends, Jim se animó a definirla en tres palabras: “Me siento afortunado de estar en una relación con alguien tan abierta, amable y amorosa”, dijo notablemente enamorado.

Jennifer Aniston y Jim Curtis están saliendo desde hace más de un año instagram.com/jimcurtis1

Durante la entrevista, el coach espiritual también hizo referencia a ese grupo de famosos, que son muy amigos de Aniston, y que fueron testigos de su amor desde el primer minuto. Tras definirlos como un “grupo de mejores amigos que son como una familia”, Curtis reveló: “Me siento increíblemente afortunado de formar parte de esa familia y de ser bienvenido en ella”, se sinceró.

La primera vez que Jim y Jennifer fueron fotografiados juntos fue hace poco más de un año atrás durante un paseo en yate por Mallorca. La pareja se encontraba disfrutando de unos días de relax junto al actor Jason Bateman y su esposa Amanda Anka, y la actriz Courteney Cox. Apenas unas semanas después, los tortolitos fueron capturados durante una salida con el intérprete de Ozark y su mujer en la ciudad de Nueva York.

La primera vez que la pareja despertó rumores de romance en Mallorca G3/The Grosby Group

Las tradiciones en este grupo parecen no tocarse. Esta temporada, las parejas amigas volvieron a repetir vacaciones juntos en tierra española y hace apenas unos días, compartieron una cena en Los Ángeles, velada a la que también se sumó Cox y Lisa Kudrow, compañeras de Aniston en Friends. “Son una comunidad y un grupo de personas maravillosas. Realmente me conmueve que todos sean tan sencillos y amables”, confesó el hipnotizador.

La pareja comparte muchas salidas con el actorJason Bateman y su esposa Amanda Anka G3/The Grosby Group

Aniston y Curtis hicieron su primera aparición pública en noviembre del año pasado en el evento Mujeres en Hollywood, organizado por ELLE. Allí, la actriz recibió uno de los honores de la noche de la mano de Adam Sandler, otro de sus grandes amigos. Durante su emotivo discurso, el actor le dio su bendición a la flamante pareja. “Estamos muy contentos de que tú y Jim se hayan encontrado y estén viviendo el amor que se merecen. Te queremos, Jim”, dijo el protagonista de Misterio a bordo que también habló por su esposa.

En una charla con la misma publicación que la homenajeó, la ex de Brad Pitt habló de su actual relación y calificó a su hombre de “extraordinario”. “El hipnotismo es una de las muchas cosas que hace. Ayuda a muchísimas personas”, contó la rubia orgullosa. “Es una persona muy especial, muy normal y muy amable , y quiere ayudar a la gente a sanar, a superar sus traumas y estancamientos para alcanzar la claridad. Es algo hermoso a lo que dedicar la vida”, concluyó.

Jim Curtis, el hipnotizador de los famosos

En su página web, Jim Curtis se define como un “pionero del bienestar”, “entrenador” y “un maestro hipnotista”. Tras un largo recorrido en empresas de salud del sector privado, decidió emprender su propio camino. Actualmente, utiliza la hipnoterapia y el entrenamiento intuitivo como herramientas para ayudar a sus clientes. Su trabajo se enfoca en reprogramar la “ansiedad”, el “trauma” y los “bloqueos mentales”.

Curtis y Aniston, en su primera salida oficial juntos Michael Kovac - Getty Images North America

Su sitio profesional detalla los objetivos de sus métodos. “Ya sea que se esté recuperando de un divorcio, un desamor, dejando atrás dinámicas tóxicas o atrayendo un amor más saludable, Jim le ayuda a liberar lo que ya no le sirve y a abrir su corazón de nuevo”, explica el portal. En sus ejercicios aplica “tácticas de manifestación” para que sus pacientes se liberen de “viejas identidades” y se adapten a una versión de sí mismos que atraiga “amor, riqueza, oportunidades y alegría con facilidad”.

Su cartera de clientes incluye a varias celebridades: la modelo Miranda Kerr, Julianne Hough, Nina Adgal y Chrissy Teigen son algunos de los nombres famosos que recurrieron a sus servicios. Aniston ya seguía su trabajo en redes sociales antes de iniciar la relación y recomendó sus publicaciones en más de una ocasión. En cuanto a su vida personal, Curtis estuvo casado con Rachel Napolitano, con quien tiene un hijo adolescente llamado Aidan.