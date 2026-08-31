Soledad Fandiño, a dos años del diagnóstico de cáncer de mama: “Uno piensa que cuando te operás ya estás, y no es así”

En octubre del año 2024, Soledad Fandiño anunció que tenía cáncer de mama. Diferentes síntomas y complicaciones en su salud la llevaron a hacer diversas consultas a profesionales de la salud, quienes le comunicaron la noticia y le aconsejaron que se operara para extirpar el tumor maligno. Por la misma vía de comunicación, la actriz subió reflexiones y videos de cómo iba atravesando el proceso en compañía de sus seres queridos, entre ellos, Milo, el hijo fruto del matrimonio con René Pérez Joglar, alias Residente.

En las últimas horas, Fandiño, en Instagram, tras haberse operado hace dos años, hizo un balance de todo lo que fue aconteciendo y de qué manera asimiló la noticia de la enfermedad, la operación y el post, dando a entender que el cimbronazo fue tal que la llevó a redescubrirse como persona.

El testimonio de Soledad Fandiño, a dos años de conocerse su diagnóstico médico

“Últimamente, una montaña rusa de emociones”, es el título de un posteo que incluyó un descargo escrito y otro oral, mediante un video, donde la actriz, en un parque junto a su hijo, hizo catarsis de todo lo acontecido. “Estoy agradecida de haber podido operarme. Pero nadie te prepara para un diagnóstico así, ni para la operación, ni para lo que viene después. Pensé que, una vez que pasara eso, todo iba a ser más fácil. Y no fue tan así”, se sinceró.

Y, agregó: “Siento que hay una parte de mí que ya no está y todavía estoy tratando de descifrar quién soy ahora. No tengo todas las respuestas, pero tengo ganas de compartir este proceso con ustedes. A lo mejor, acompañadas, se hace un poquito más fácil”.

El comunicado de Soledad Fandiño

Instalada en los Estados Unidos y lejos de los medios de comunicación, Fandiño volvió a conectarse con su público y describió este momento de reflexión, donde busca reconectarse con su espíritu tras dos años turbulentos y complicados desde lo sentimental.

En su video, Fandiño puntualizó en el post operatorio cuando la enfermedad pareciera quedar en el pasado, aunque aún deja secuelas: “No hay mucha gente que hable de eso, de la reinvención que uno tiene que hacer de sí mismo y de cómo todo cambia, como que se habla mucho de cuando uno está atravesando algo difícil, pero no se habla tanto de lo que sigue después, ¿no?“.

El video de Soledad Fandiño confirmando que tiene cáncer de mama

En octubre de 2024, por iniciativa propia, Soledad Fandiño decidió comunicar que tenía cáncer de mama. Con una enorme fuerza de voluntad para enfrentar una cámara, la actriz dio la noticia y comenzó un tratamiento que cambiaría su vida por completo.

Soledad Fandiño reveló que tiene cáncer de mama: "No hay que paralizarse por el miedo"

“Hace poco pasé por una cirugía, que comenzó cuando mi intuición me convenció con que algo no andaba bien. A veces nuestro cuerpo nos habla de maneras sutiles y es importante escucharlo. El diagnóstico de cáncer de mama no es fácil, mucho menos las palabras que escuchamos de los demás, a veces sin querer, lo que dicen puede doler, o dar miedo o incertidumbre”, lanzó, en su momento, para graficar lo que sentía tras la intervención.

Soledad Fandiño contó su proceso de recuperación instagram.com/soledadfandino

Y cerró: “Lo más importante es no quedarnos paralizados por el miedo. Hay muchas cosas que podemos hacer para sanarnos, para cuidarnos, para avanzar, actuar y buscar opciones y apoyo es parte esencial del proceso, por eso les quiero agradecer a todos los que me dejaron un mensajito, los que estuvieron alrededor mío. Me estoy recuperando, estoy sanando y con toda la fe del mundo”.