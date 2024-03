Escuchar

Un nuevo escándalo se destapó este miércoles en torno a la herencia de Encarnación Ruiz Ruiz, popularmente conocida como Aschira, luego del testamento que habrían hallado entre sus pertenencias y el cual representaría un giro total en la realidad de Paloma Fort, hija suya y a quien, antes de morir en 2019, la quitó del documento por una herencia millonaria.

En A la Tarde (América) Karina Mazzocco y el resto del panel presentaron una copia del supuesto testamento que hasta ahora permanecía oculto y el cual Aschira firmó mucho antes de su muerte. La mujer tuvo a su hija Paloma, presuntamente con Felipe Fort, fundador de la fábrica de chocolates. Sin embargo, persisten dudas de si fue con él o con su hermano, Carlos.

Antes de morir, Aschira dijo que Paloma no era hija de Felipe Fort, sino de su hijo, Carlos: todavía no hubo un ADN al respecto Archivo

En medio de la búsqueda de su identidad -que lleva 14 años- Paloma se topó con la noticia de que su madre no le habría retirado todos los derechos a recibir una parte de sus bienes, por lo que ahora se podría producir una revisión en la distribución de la riqueza y las propiedades con Eva Vigil Ruiz, la otra hija de Aschira.

“Una de las partes más importantes del testamento es el punto cinco que dice: ‘Instituyo a mis hijas y universales herederas, que dado que ellas no se están comportando conmigo de la misma manera, con todo el dolor de madre, no puedo darles el mismo tratamiento en el presente testamento. María Paloma que reside en Londres, jamás se ha preocupado por mí o por si necesito algo’”, leyó uno de los panelistas del programa el documento.

Según indicaron, el presunto testamento llegó a la producción en una caja junto a otros papeles de importancia. Lo cierto es que dicha manifestación por parte de Aschira nunca se presentó en la sucesión, por lo que tanto Eva como Paloma no conocían de su existencia.

“Ella le da tres departamentos a María Eva y, a María Paloma, le deja solo uno”, remarcó. Estas propiedades se encontrarían en Buenos Aires y en Madrid. Según comentó Luis Ventura, los de Europa “fueron entregados por los Fort a la astróloga” hace tiempo atrás.

El tuit de Paloma For esta tarde en el que insiste por su identidad (Fuente: Captura de imagen)

“En su última voluntad, Aschira dijo de Paloma: ‘Acabo de cumplir 80 años y ni siquiera me llamó ni para Año Nuevo. No solo eso, sino que ignoro en qué dirección vive y si está en pareja y con quién. O sea, que ignoro todo con respecto a ella. Es mucho lo que he llorado, pero Dios me ha dado conformidad apoyada en mi otra hija, María Eva, quien se ocupa de mí por las dos’”, continuó el periodista y agregó: “En cuanto a María Eva: ‘Este departamento que ocupo en la calle Sarmiento le pertenece junto con todo lo que contiene. Muebles, libros, objetos de arte y demás. Ya que cuando Paloma heredó su propio departamento, me aseguré de que tuvieran su propio techo’”.

En tanto, los cuatro que están en España quedaron bajo el nombre de María Eva, que estarían valuados cada uno entre 200 mil y 300 mil euros. Sobre esto, Paloma Fort se comunicó con Ventura y prometió que el jueves dará su punto de vista acerca de esta polémica situación. Además, desde su cuenta de X manifestó su furia porque todavía la Justicia no avaló el examen genético para saber si, efectivamente, es hija de alguno de los fundadores de la chocolatería. “¿Por qué tengo que seguir esperando? ADN ya”, escribió.