Jimena Barón festejó el cumpleaños número 10 de su hijo Morrison, más conocido como “Momo”, y compartió los detalles de la celebración a través de sus redes sociales. La cantante de “La cobra” aprovechó la ocasión para pasar el día junto a amigos y familiares en el Parque de La Costa. Sin embargo, para participar del encuentro puso una insólita condición.

El hijo de Jimena Barón cumplió 10 años y lo festejó a lo grande en un parque de diversiones: cuál fue la consigna de la cantante para no perder a los niños instagram @jmena

Debido a que el lugar es un complejo muy grande y repleto de familias y niños, muchas veces sucede que los menores se pierden. Es por eso que Jimena les pidió a los amigos del hijo que tuvo con exfutbolista de Boca Juniors Daniel Osvaldo que llevaran una prenda particular.

Según ella misma contó a través de sus redes sociales, los niños debían llevar al cumpleaños una remera roja para poder identificarlos rápidamente y no perderlos de vista. Todo se volvió aún más divertido cuando la tía y abuela del cumpleañero se sumaron a la consigna y fueron vestidas del mismo color.

Al parecer, el festejo fue un éxito y la modelo no dudo en compartir en su cuenta personal de Instagram un tierno mensaje. La publicación fue acompañada de un video en el Parque de la Costa, donde se lo ve a Momo junto a varios de sus amigos y familiares mientras se divierten a pleno al rayo del sol. “Este fue el mejor cumpleaños lejos, pero lejos que hicimos”, comenzó contando la cantante.

“Estuvimos siete horas con los amigos de Momo en el amado (de mi infancia ya) Parque de la Costa y fue realmente espectacular. ¡No me olvido más de este día, la felicidad de los chicos, la manija! ¡Todos juntos en tremendo parque de diversiones, un sueño! Gracias de verdad al parque por la excelente atención, cariño y organización. ¡Fue todo muchísimo mejor de lo que esperaba y la recomendación es absoluta!”, le contó la artista a sus seguidores.

Jimena Barón se compró una casa y compartió una emotiva publicación junto a la primera foto: “Mi mayor logro”

Hace algunas semanas, la artista se compró su primer casa propia y lo publicó en Instagram, cuenta en la que tiene seis millones de seguidores. Con una serie de fotos donde aparece su hijo, Momo, y otras imágenes del recibo de la compra de inmueble y un beso con su pareja Matías Palleiro, entre otras, Jimena Barón introdujo: “Me preguntan a veces qué me falta y la verdad es que no me falta nada, pero les he compartido cuál era mi sueño. Trabajo desde los nueve años, la mayoría ya lo sabe, pero me tocó una vida con algunos obstáculos y costó un poco más”.

“Estoy en un momento de la vida precioso, no perfecto, porque eso entendí que no existe, pero precioso. Se siente como una revancha a muchas ilusiones que ya estaban grises. Les comparto tal vez mi mayor logro después de ser la mamá de Momo. Bienvenidas las pijamadas, los asados, las navidades en casa, y quién sabe qué más. Para mí que todo. Yo siento que se viene todo”, le contó a sus seguidores.

Junto a las emotivas palabras, compartió un video del momento en que le cuenta la noticia a su hijo y donde no pudo aguantar las lágrimas: “¿Te aceptaron? Decime. ¿Eso es que sí? ¿¡Sí!?”, se escucha decir a Momo. Y ante el sí de su madre, los dos gritan y festejan descontroladamente.