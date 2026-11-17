Jimena Barón y una coincidencia mística sobre su nueva casa que dejó a todos en shock: “El número del salmo terminó siendo la dirección”
A través de Instagram, la artista reconstruyó los acontecimientos que ocurrieron semanas antes de adquirir su nueva propiedad; qué dijo
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Jimena Barón volvió a sorprender a sus seguidores con una historia que parece sacada de una película. A través de sus redes sociales, la cantante compartió una serie de coincidencias que vivió antes de comprar su nueva casa y que, según su relato, la hicieron sentir que aquella propiedad estaba destinada a convertirse en su hogar. Desde un mensaje que había enviado al grupo familiar sin imaginar lo que sucedería después hasta una misteriosa tarjeta que encontró en el bolsillo de un pantalón, la artista reconstruyó los acontecimientos que la llevaron a concretar uno de sus mayores sueños.
Todo comenzó a fines de noviembre de 2025, cuando la actriz viajó a Brasil para disfrutar de unos días de surf. En ese contexto, decidió incorporar una práctica que nunca antes había realizado: levantarse a las seis de la mañana para dedicar tiempo a la manifestación, una técnica vinculada con visualizar deseos y objetivos personales.
El 2 de diciembre, incluso, abrió una cuenta paralela de Instagram, llamada @lafakeguru, para compartir sus experiencias y reflexiones sobre esta práctica. Sin embargo, lo que más le llamó la atención ocurrió cuando comenzó a revisar los mensajes que había intercambiado con su familia durante aquellos días.
El 1 de diciembre, su mamá había compartido en el grupo familiar una fotografía de una cuadra de Buenos Aires. Sin saberlo, se trataba de la misma manzana donde estaba ubicada la casa que terminaría comprando semanas después.
Al ver aquella imagen, Jimena respondió espontáneamente: “Amooooooo” y “Quiero vivir ahí”. En ese momento, todavía no imaginaba que su deseo terminaría haciéndose realidad.
La historia sumó otra particularidad cuando su tía Jenna bromeó sobre los objetivos que incluiría en su vision board de Año Nuevo, una herramienta que consiste en reunir imágenes y frases relacionadas con aquello que una persona desea alcanzar. “Ya sabemos que vas a poner en tu vision board de año nuevo”, le escribió el 1 de diciembre, junto a una imagen humorística.
Apenas once días después, el 12 de diciembre, apareció la propiedad que terminaría convirtiéndose en su nuevo hogar. Y el 22 de ese mismo mes, Jimena y su pareja concretaron la compra.
La misteriosa señal que Jimena Barón encontró antes de comprar su casa
Pero las coincidencias no terminaron ahí. Según contó la cantante, durante aquellos días atravesaba un momento de incertidumbre porque, aunque sentía que había encontrado la casa de sus sueños, tenía dudas sobre la posibilidad de afrontar semejante inversión.
“Nosotros vimos esta casa. Honestamente pensaba que estaba muy fuera de mi alcance económico. Terminó no siendo tan así. Por trabajo, cosas que me salieron y bueno, todo se dio para que sea posible”, recordó.
En medio de esas dudas, vivió una situación que interpretó como una señal. Mientras conversaba con su mamá sobre la decisión que debía tomar, metió la mano en el bolsillo de un pantalón que pertenecía a su hijo Momo y encontró una tarjeta, que resultó ser un salmo. “Yo digo: ‘un momento, un mensaje de Dios’, haciéndome la graciosa”, relató.
Lo sorprendente llegó cuando observó el número del salmo: coincidía exactamente con la dirección de la casa que quería comprar. “El número del salmo terminó siendo la dirección”, reveló.
El sueño de Jimena Barón de tener una casa con jardín en Buenos Aires
Más allá de las coincidencias, la cantante reconoció que la compra representó un desafío económico importante, especialmente por la incertidumbre que caracteriza a su profesión. “Viste que mi laburo no se sabe muy bien qué va a pasar, pensás una cosa, pero tal vez no, se cae, aparece, es un trabajo, si te va bien es bárbaro y cuando hay un bache es vertiginoso”, explicó.
Además, contó que durante mucho tiempo había buscado una propiedad que reuniera ciertas características sin tener que abandonar la Ciudad de Buenos Aires. “Yo quería pasto y no irme de capital, un montón de cosas que decía: ‘uy, qué difícil‘. Y se nos dio tan fácil, con mucho trabajo detrás, pero la casa, el barrio, el pasto, de una manera tan mágica”, expresó.
Finalmente, reflexionó sobre cómo las personas suelen acostumbrarse rápidamente a los logros que alguna vez parecían imposibles. En su caso, recordó la emoción que sintió cuando visitó por primera vez la propiedad y la incertidumbre de no saber si conseguirían comprarla. “Sentímos que era la casa de nuestros sueños, pero no sabiamos si la íbamos a poder comprar, si nos iban a aceptar la oferta económica, era como un sueño”, expresó.
Así, entre decisiones económicas, deseos personales y coincidencias que todavía la sorprenden, Jimena Barón logró concretar uno de sus grandes objetivos: encontrar la casa que soñaba para su familia.
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