Rocío Robles reveló cómo comenzó su romance con Adrián Suar y el curioso detalle de su primera cita

Rocío Robles fue una de las invitadas de PH, Podemos Hablar (Telefe) este sábado pasado 14 de noviembre y, durante su paso por el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, se animó a compartir detalles hasta ahora poco conocidos de su historia de amor con Adrián Suar. Desde el inesperado mensaje con el que el actor inició el acercamiento hasta la primera salida, la modelo reconstruyó cómo nació el vínculo que ambos mantuvieron lejos de la exposición pública durante un año. Además, explicó por qué todavía no conviven y cómo afrontó las críticas que recibió por su relación.

Todo comenzó cuando Robles trabajaba en ESPN y atravesaba una etapa en la que buscaba concentrarse en su carrera y recuperar cierta estabilidad personal. Por eso, iniciar un noviazgo no estaba entre sus prioridades. “Tenía ganas de estar soltera por una vez en mi vida, yo siempre muy noviera”, reconoció, y explicó que, después de haber atravesado un momento difícil, estaba enfocada en construir su hogar y no quería distracciones.

Sin embargo, un día recibió un mensaje que no esperaba. “Me llega un mensaje de Adrián, que estaba mirando el programa”, recordó sobre el primer contacto con Suar, quien la había visto en Fútbol 3, el ciclo deportivo en el que trabajaba por entonces. Empezaron a conversar sobre fútbol y, poco después, llegó una invitación: “Che, qué bueno que estás ahora acá, te invito al teatro”.

Aunque ambos habían coincidido en el ambiente televisivo, nunca habían tenido un trato personal. Robles explicó que, durante sus años como bailarina en ShowMatch, apenas lo había visto de lejos. Por eso, cuando el productor le propuso que fuera a verlo actuar y le aclaró que podía asistir acompañada por una amiga, un amigo o incluso una pareja, aceptó sin imaginar que aquella salida tendría un significado especial.

La modelo decidió ir con Giuliano, su mejor amigo, a quien llevó como una suerte de salvavidas por si el encuentro resultaba incómodo. De hecho, ambos habían acordado una excusa para retirarse en caso de que ella no se sintiera a gusto: “Si yo digo en algún momento me tengo que levantar temprano o mañana trabajo, tengo fotos, nos vamos”.

Rocío Robles contó que Adrián Suar la invitó al teatro después de verla trabajar en ESPN y que asistió acompañada por su mejor amigo, a quien llevó como “salvavidas” por si la salida no salía bien

Pero no necesitó recurrir al plan de escape. Mientras veía la obra, algo llamó su atención. “Apenas salió al escenario lo miro a mi amigo y le digo: ‘Che, está bueno Adrián’”, confesó entre risas. Después de la función, los tres fueron a comer sushi y compartieron una cena que terminó siendo el punto de partida del romance.

“Yo no lo conocía, no sabía si me iba a caer bien”, explicó. Aquella noche no hubo un acercamiento romántico, pero sí una conexión que continuó en los días siguientes. “Después nos juntamos a ver un par de partidos y, bueno, ya después nos empezamos a ver”, resumió.

La predicción de una tarotista y un año en secreto

Antes de reconstruir su primera cita, Robles había sorprendido a los invitados del programa con una anécdota relacionada con una tarotista que consultó cuando vivía en México, donde había estudiado actuación. En aquel momento, su principal preocupación era decidir si debía quedarse en ese país, donde tenía trabajo, o regresar a la Argentina para reencontrarse con su familia.

Sin embargo, durante la consulta recibió una predicción inesperada: “Me dijo que iba a conocer a alguien mayor, que tenía que ver con los medios, y que era rubio”. Aunque no le dio demasiada importancia, un año y medio después llegó el mensaje de Suar. Cuando el romance finalmente se hizo público, la tarotista volvió a contactarla. “Me mandó un mensajito y me dijo: ‘Yo te dije’”, recordó.

La relación, de todos modos, se construyó sin apuros. Según explicó, ninguno de los dos estaba buscando formalizar un vínculo y, durante los primeros meses, se veían con poca frecuencia. “Fuimos muy de a poco, nos fue pasando”, señaló. Incluso contó que, aunque nunca le había planteado a Suar que mantenían una relación exclusiva, ella ya había dejado de salir con otras personas.

La pareja mantuvo su relación en secreto durante aproximadamente un año; cuando el noviazgo salió a la luz, la modelo ya había conocido a los hijos del actor Gerardo Viercovich - LA NACION

Durante aproximadamente un año lograron mantener el noviazgo fuera de la mirada pública, algo que, según Robles, no les resultó tan complicado. “Yo tengo la teoría de que si no querés que te vean, no te ven”, aseguró. Para cuando trascendió la relación, el vínculo estaba consolidado y ella ya había conocido a los hijos del actor.

Consultada sobre la posibilidad de convivir, la modelo aclaró que, por ahora, prefiere conservar su independencia. “A mí me gusta mi espacio y me gusta esto de ponerme linda para que él me busque”, explicó. Si bien aseguró que disfrutan de compartir tiempo juntos y que han realizado viajes largos, destacó que valora especialmente la vida que construyó por su cuenta.

“Yo no necesito nada de nadie hoy por primera vez y siento que lo elijo desde una libertad que es genuina”, expresó al explicar qué fue lo que la enamoró de Suar.

Robles y Suar disfrutan de viajar juntos; la modelo contó que, aunque procura mantener su independencia económica, los viajes son los regalos que más le gustan recibir de su pareja

Las críticas y por qué no quiere trabajar con Suar

En el segmento Frente a frente, Daniela Celis le preguntó si había sentido que la juzgaban por estar en pareja con una figura de tanta exposición y poder dentro de la industria del entretenimiento. Robles reconoció que los cuestionamientos la afectaron, especialmente porque muchos provenían de personas que conocían su trayectoria.

“Sentí que me juzgaron mucho”, admitió. Y recordó que trabaja en televisión desde los 19 años y que, a sus 33, continúa construyendo su propio camino profesional. “Tal vez si la situación fuera diferente y yo estuviera como en una posición de ya realizada y él estuviera haciendo su camino, siento que no hubiera habido tanto prejuicio”, reflexionó.

La modelo también contó que habló con Suar sobre los comentarios que recibía en las redes sociales y que él le había anticipado parte de la exposición que podía generar el vínculo: “Una persona como él, que es muy inteligente, no estaría con alguien por interés ni le presentaría a sus hijos”.

La modelo reconoció que se sintió juzgada por su relación con Suar y explicó que prefiere no trabajar con él para preservar su independencia profesional Gerardo Viercovich - LA NACION

En ese sentido, explicó que su independencia no es solo una cuestión laboral, sino también una decisión personal que responde a experiencias anteriores. “Yo en algún momento he permitido que alguna pareja me brindara más y siento que no me fue bien de esa manera”, reconoció. Por eso, aunque disfruta de los regalos que recibe de Suar, procura mantener ciertos límites.

Esa postura también se extiende a la posibilidad de compartir proyectos profesionales. Cuando le preguntaron si alguna vez había considerado trabajar con el actor y productor, Robles descartó la idea por el momento. “No estoy preparada para mezclar los mundos. Porque por ahí se termina la relación y se termina tu vida prácticamente si le entregás también tu trabajo”, explicó.

“Me gusta que cada quien tenga lo suyo”, concluyó, antes de cerrar con una observación que despertó risas en el estudio: “De hecho, estoy en Telefe, lo más lejos posible por ahora laboralmente”.