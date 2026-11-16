“Sos una negra de m***. Ni sabés por qué estás acá. Yo te mato a palos. Idiota”, se escucha a Wanda Nara decirle a la China Suárez en un video que la actriz grabó sin el consentimiento de la conductora de MasterChef Celebrity. Tras la filtración del material, que aseguran está editado para favorecer a la actual pareja de Mauro Icardi, ambas mujeres se cruzaron a través de las redes sociales donde se dijeron de todo. En las próximas horas, la ex Casi Ángeles hizo saber que denunciará penalmente a Nara por amenazas.

Se filtró el video del feroz enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez en Nordelta: “Muerta de hambre”

Lautaro Rodríguez, abogado de la China Suárez descartó en diálogo con LA NACION que su clienta haya pedido en las últimas horas un botón antipático como trascendió en algunos medios y aclaró que si bien estuvo en la fiscalía de Tigre, lo hizo para acompañar a Mauro Icardi y que ella lo esperó afuera. Sin embargo, confirmó que mañana, junto con el abogado penalista Sergio Raposeiras presentarán una denuncia penal contra Wanda Nara por amenazas y, junto con el escrito, solicitarán una prohibición de acercamiento. Durante los días posteriores a la presentación, Suárez deberá asistir de manera presencial a la fiscalía cuando la Justicia lo requiera para ratificar la denuncia. Entre las pruebas a presentar, estaría el video completo que Suárez grabó en plena discusión, además de una entrevista que la hermana de Zaira dio a un ciclo de América TV.

Las presuntas amenazas denunciadas por la actriz quedaron registradas en un video que se filtró el viernes pasado y que muestra el momento en que Wanda Nara llegó a la famosa “casa de los sueños”, en Nordelta, para buscar a sus hijas Francesca e Isabella, quienes pasaban unos días con su padre. La conductora había decidido ir a buscarlas luego de que la mayor de ellas le enviara un mensaje a su novio, Martín Migueles, en el que aseguraba que la estaba pasando mal. Tras la difusión de las imágenes, Wanda sostuvo que el material había sido editado con la intención de perjudicarla. “El video está cortado al inicio, en la parte que ella empieza a dar órdenes a dos menores, a decirles lo que tenían que decir y no decir y cómo hablar o cómo interpretar algo que había pasado cuando ella no estaba. Entonces ya eso generó en mí un ataque. No se puede censurar a un niño, no se le puede meter pánico y miedo a un niño que quiera hablar”, afirmó la conductora en diálogo con Marina Calabró.

Wanda Nara reveló por qué se enojó con la China Suárez y la insultó

Pero lejos de terminar, la discusión entre las mujeres no terminó ahí, sino que continuó este fin de semana a través de las redes sociales. “Me río y voy a seguir riendo de una ‘mujer’ que le dice a otra ‘negra de mier**, interesada, prostituta y muerta de hambre’. Chicos, les puedo caer bien y mal, pero yo llenaba Gran Rex mientras otras se hacían famosas ch*** p*** y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos más los bolu***. Que tengan un lindo fin de semana”, dijo Suárez en sus historias de Instagram.

Por su parte, Wanda contestó: “La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno [en referencia al actor Benjamín Vicuña]. Como no le alcanzó, le pidió al bobo que necesitaba una familia en Turquía la diferencia de guita para ser propietaria en San Jorge e irse ella a vivir a Turquía a cambio de dinero. (...) Tus éxitos no te permitieron comprar ni una cucha de perro. Aprendé a c*** p*** como yo, así te va mejor. Mi talento me permitió alejar a mis hijos de la violencia. En cambio, vos seguís callada, sumisa, devota de un macho, viendo cómo tus propios hijos viven lo mismo. Te recomiendo que empieces a c*** p*** y los alejes del daño”.

Más denuncias

Wanda Nara sumaría otra denuncia por discriminación Gerardo Viercovich - LA NACION

La denuncia de la China no sería la única contra Wanda luego del fin de semana de furia de ambas. Carla Junqueira, abogada que en su momento trabajó con Ana Rosenfeld para la causa de Wanda por la restitución internacional que había pedido Icardi en Turquía, aseguró que, a través de sus abogados Alejandro Cipolla y Martín Leiro, presentará una denuncia contra Nara por discriminación, ya que “al llamar ‘negra de m***’ a Suárez incitó al odio por motivos de raza y nacionalidad”.

Según la letrada, las palabras de la mediática hicieron que ella sufriera ataques xenófobos en sus redes sociales, cuyas capturas serán presentadas como prueba.