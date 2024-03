Escuchar

Pese a que Maru Botana tenía una relación de amistad con Coco Carreño, su mano derecha en la cocina, aquello quedó atrás y hoy están peleados a muerte. En las últimas horas, Jimena Monteverde no solo reveló grandes consejos para preparar platos deliciosos, sino también dio detalles la tensa relación que tienen ella y su socio con la presentadora de televisión.

Todo comenzó este martes, cuando la chef de los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale hizo hincapié en su compañero, Coco Carreño, en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece) y los panelistas no dudaron en preguntarle sobre la guerra entre los expertos de la cocina. “Esa dupla con Coco es imbatible”, le dijo Adrián Pallares y Paula Varela lanzó: “Se lo robaste a Maru”.

Coco y Maru solían ser grandes amigos

Al escuchar a la periodista, el conductor le preguntó si ella había sufrido parte de aquella pelea. “Lo de Maru fue raro”, comenzó diciendo, y el periodista la interrumpió para aclarar que todo habría comenzado porque Coco y ella iban a estar en América TV, motivo que enojó a Botana.

Y Monteverde siguió: “Pero viste que yo siempre siento mucho la energía y creo mucho en la energía de la vida, y por algo pasan las cosas”.

En esa línea, Pallares profundizó sobre cuál había sido la raíz del conflicto: “Aclaremos que ustedes estaban adentro de un proyecto y ella era la cocinera los fines de semana”. Ante eso, Jimena agregó: “Nosotros estábamos en Cocina sobre ruedas y ella quería su horario de lunes a viernes, pero como nuestro programa funcionaba bien, querían hacerlo en la semana también, además de un especial los domingos”.

Coco Agost Carreño y Jimena Monteverde trabajan juntos para el trece (Foto: Instagram/@jimemonteverde)

Por su parte, Nancy Duré le consultó si Maru fue la persona que los había bajado. “Ella pidió exclusividad. Siempre me sentí una bol***, porque a veces uno en televisión tiene que ser malo, no malo, sino imponerse. Yo siempre creo en la palabra de la gente y creo en la buena onda, ahora no tanto”, completó.

Jimena Monteverde respondió si abriría la pareja con su marido y dejó a todos sin palabras

Pese a su extensa trayectoria en el mundo de la gastronomía, se sabe poco de la vida privada de la cocinera. Hace más de 31 años que está casada con Mariano, a quien considera el amor de su vida. Durante el diálogo que tuvo esta mañana con Pallares y Lussich, la chef brindó detalles sobre su relación.

Ante la consulta de cómo se hace para sostener un matrimonio durante tantos años, la cocinera aseguró: “Mucha paciencia, paciencia de los dos lados, libertades, que está bueno darse”. Como era de esperar, esa frase hizo estallar a todos en el estudio, que quisieron saber cuál era la concepción que tiene con respecto a aquella palabra.

“A ver, yo tengo una vida como muy agitada, viajó un montón, estoy todo el tiempo viajando, ahora me voy a quedar en Buenos Aires toda esta semana, le dije a mi marido hoy ‘chau, vuelvo el viernes’. Está bueno, después reencontrarse, salimos a comer juntos”, comenzó diciendo.

Aunque cree en las relaciones tradicionales, no descartó la posibilidad de abrir la pareja. “No sé, sabes que antes hubiera dicho no, ni en pedo, ahora ya no sé”, lanzó.