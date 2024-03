Escuchar

Luego de la pandemia, Jimena Monteverde se convirtió en la chef de Almorzando con Juana (eltrece) y con el tiempo también de La noche Mirtha (eltrece). Entre sábado y domingo, la cocinera se destaca por los platos que elabora para el selecto grupo de invitados de ambos programas. Además, gracias a su carisma tiene divertidas interacciones con las conductoras y el fin de semana pasado no fue la excepción. Cuando fue su momento de presentar la comida, Monteverde le propuso ir a ver la obra teatral Sex a Mirtha Legrand, quien la trató de “degeneradita”. Este comentario llegó a los oídos de su nieta Juana Viale que a la semana siguiente, por su viralización, le hizo un divertido comentario al respecto.

El sábado pasado por la noche, uno de los invitados de La noche de Mirtha fue el actor Diego Ramos, uno de los protagonistas de la obra teatral escrita y dirigida por José María Muscari, llamada Sex, la cual tiene varias escenas subidas de tono. En este contexto, Jimena Monteverde se acercó a la mesa para describir el plato que comerían los invitados y se le ocurrió hacer una inesperada propuesta.

“¿Vamos Mirtha a ver Sex?”, preguntó la cocinera y lo señaló al actor. “Yo no. No”, respondió de inmediato Mirtha Legrand sorprendida. “Yo no fui, vamos las dos”, insistió Monteverde. “No, no, ¡sos medio degeneradita vos!”, manifestó Legrand, y despertó las risas de todos en la mesa.

El divertido ida y vuelta fue motivo de viralización en las redes sociales, pero también llegó a los oídos de Juana Viale, quien debía recibir este domingo a la chef en su programa.

“Che, ¿mi abuela te dijo degeneradita?”, le consultó y la cocinera, con una sonrisa, le respondió: “No, porque la invité… Yo no fui a Sex y ella tampoco, entonces le dije ‘vamos juntas Mirtha’, no fue una invitación, así como muy cordial y no le gustó mucho”. La conductora le consultó si su abuela se había ofendido por la propuesta y la cocinera contestó: “No, no sé si se ofendió, le voy a preguntar”.

Jimena Monteverde es la chef de la Noche de Mirtha desde el regreso de Mirtha Legrand a la televisión tras la pandemia Instagram: @mirthalegrand

“¿Y qué te dijo? ¿Sos degeneradita?”, insistió Juana que se reía con la anécdota y la chef explicó: “Sí, me dijo ‘ah vos porque sos medio degeneradita’”.

Pero ante su respuesta, la conductora aprovechó a cargarla: “Y eso es verdad, abuela, tenes razón, abuela”, lanzó entre risas. “Degeneradita no fue como muy contundente”, concluyó Monteverde bajándole el tono a la frase.

La divertida anécdota es una más de las que tiene Jimena Monteverde con las conductoras en sus programas. A lo largo de estos años construyó un vínculo muy fuerte con ambas y, en algunos casos, Mirtha Legrand, le consulta a quién quiere más de las dos. Si bien la chef le responde que tiene una debilidad por ella, la “Chiqui” le dice que es mentira y que su favorita es Juana Viale.

Lo cierto es que ambas conductoras manejan distintos registros en cuanto a la formalidad y a la cocinera se la ve más distendida los domingos por la tarde. De todas maneras, lo más importante es la calidad de sus platos que deleitan a selectos invitados fin de semana tras fin de semana.