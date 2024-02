escuchar

Finalmente, llegó el gran día para Cande Tinelli y Coti Sorokin, quienes este sábado 24 de febrero dirán “sí, quiero” en el exclusivo salón de fiesta del Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz, a 82 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Pese a que los novios quisieron evitar dar demasiada información sobre esta fecha especial, Maru Botana adelantó cómo será la torta con el que deleitarán a sus 400 invitados.

Cande Tinelli y Coti Sorokin se mostraron juntos en el piso del Bailando 2023

La reconocida cocinera y conductora argentina es nada más ni nada menos que la encargada de preparar el postre tradicional de bodas. A través de su perfil de Instagram, cuenta en la que tiene 1.8 millones de seguidores, y desde su local de Pilar, la pastelera compartió imágenes de la torta de dos pisos, rodeada de fondant, con una cinta blanca que separa la parte superior de la inferior.

La torta de casamiento que preparó Maru Botana para Cande Tinelli y Coti Sorokin (Foto:marubotanaok)

“Just Married” dice el sutil adorno que colocó en el piso superior, el cual está rodeado de rosas y flores pequeñas, todas blancas. “Marry Yo”, fue la canción de Bruno Mars con la que musicalizó la storie, en la que escribió “Hoy tenemos boda” y etiquetó a los artistas.

Durante la mañana de este sábado, Marcelo Tinelli utilizó su red social para expresar su felicidad por el casamiento de su hija Lelé. “Buen día a todos, ¿cómo andan? Bueno, llegó el día del casamiento de mi amada Rubi, de Lelé. Estoy muy feliz, muy emocionado, muy sensibilizado”, comenzó diciendo el conductor, mientras le brillaban los ojos de la emoción.

“Ya me voy a preparar con todas las cosas para ir para allá. Es el casamiento de mi primera hija, así que es todo lindo”, agregó, mientras ultimaba detalles para trasladarse a Exaltación de la Cruz. “Ojalá sea un momento hermoso en su vida. La amo profundamente. Lo amo profundamente a Coti. Así que van a unirse dos personas que se aman mucho y a todos nosotros nos pone muy, pero muy felices. Tenemos la luna llena que hoy nos va a acompañar”, concluyó.

La imagen que compartió Soledad Aquino antes del casamiento de su hija (Foto: captura Instagram/@m.soledadaquino)

Quien no se quedó atrás fue Soledad Aquino, madre de la novia, que envió un mensaje de agradecimiento por el gran acontecimiento que cambiará la vida de su hija. “Ya está todo lleno de luz para este día!!!! Lleno de ilusión y amor... Dios, está con nosotros. ¡Nunca me abandonaste!”, escribió debajo del posteo en el que se ve un santuario lleno de imágenes religiosas y velas.

La tremenda exigencia de Cande y Coti en su boda

A principios de este mes, Soledad Aquino brindó detalles exclusivos de cómo será el casamiento de su hija, fruto de la vieja relación con Marcelo Tinelli.

En esta ocasión, la madre de Cande aseguró que la pareja le prohibirá a los invitados usar el celular a lo largo de toda la fiesta, si bien entienden que no lo hagan con malas intenciones, esperan preservar la intimidad de la boda. “Va a haber una persona con un láser, controlando los celulares. No fotos, no videos, nada. Está prohibido, va a haber un control tremendo, que me parece bárbaro. Pusieron una persona para controlar eso”, comentó Aquino en diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece).

Y agregó: “No tenés por qué estar sacando fotos. Mucha gente por ahí, por amor, no de mala leche, quiere sacarse con un fulano, con Marcelo, con Coti… Pero no, quedó prohibido”.