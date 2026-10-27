Johnny Depp compró una isla de 18 hectáreas en las Bahamas y la transformó en una reserva privada con energía solar

En el mundo de Hollywood, no hay quien no desee escaparse un rato del acoso mediático y de la intensa presión pública. A raíz de esto, las estrellas buscan constantemente refugios secretos para hallar paz mental; y Johnny Depp eligió este camino tras trabajar en los mares caribeños. Durante el rodaje de Piratas del Caribe, donde interpretó a Jack Sparrow, el actor descubrió un rincón único que cautivó su atención desde el primer segundo. Debido a esto es que decidió buscar un lugar apartado de las grandes ciudades y del bullicio de los estudios cinematográficos.

Little Hall’s Pond Cay, la isla privada de Johnny Depp

En medio de la promoción de la campaña publicitaria de la fragancia Sauvage de Dior en 2023, el artista habló con el medio The Standard y reflexionó sobre su isla privada: “Tienes que tener un santuario, un lugar seguro donde escapar de la escrutación y del interés de los demás, un lugar donde sentarse en la playa, leer, pintar, meditar o lo que sea. Eso representa la libertad para mí. Es la única libertad real”.

Johnny Depp como Jack Sparrow en la saga 'Piratas del Caribe', película donde se enamoró de la isla

Bajo esta filosofía, la estrella mundial adquirió Little Hall’s Pond Cay en el año 2004. Se trata de una joya geográfica que posee una superficie total de 18 hectáreas y un valor que rondó los US$ 3.600.000. Desde aquel momento, el espacio cambió por completo bajo una visión ecológica muy estricta: el propietario fijó normas severas para proteger cada rincón del terreno.

Se trata de una joya geográfica que posee una superficie total de 18 hectáreas y un valor que rondó los US$ 3.600.000

La naturaleza domina el entorno sin interferencias humanas dañinas. Proyectos comerciales o turísticos de gran escala jamás rompieron la calma del lugar. Además, la normativa local respetó las restricciones que fijó el artista desde su llegada. Por esta razón, la vegetación autóctona florece sin obstáculos desde hace dos décadas. Los bosques locales cobijan a múltiples especies de la fauna regional, mientras los arrecifes de coral bordean las costas de aguas transparentes. Todos estos ecosistemas marinos continúan intactos y libres de la amenaza del turismo masivo.

La naturaleza domina el entorno sin interferencias humanas dañinas

Para mantener este paraíso, la tecnología limpia reemplazó los combustibles fósiles tradicionales. Depp instaló un sistema 100% basado en energía solar. Paneles especiales capturan la luz del sol caribeño cada día. Dicha infraestructura abastece todas las necesidades energéticas del lugar sin contaminar el aire puro.

En relación con el diseño interno del refugio, el actor también aportó detalles claros. “Te limpia la mente. Lo que más me atrae es el estilo de vida más básico y simple. No tengo un estilo de vida decadente. Sí, todo se reduce a una verdadera simplicidad para mí. Cuando estás en la isla, no estás en un hotel caro. No parece el Four Seasons ni nada parecido. Debería parecerse a lo que es. Debe parecer una simple casa isleña. Nada grandioso, nada. Solo sencillez”, aseveró.

Little Hall’s Pond Cay, la isla privada de Johnny Depp

El acceso al territorio mantiene restricciones estrictas. Solo amigos íntimos y familiares cercanos cruzan el umbral del lugar. Nadie más pisa las playas privadas del célebre artista. De este modo, la pequeña isla funciona como un santuario ecológico único en el mundo, una valiosa decisión con la que el reconocido artista demostró su compromiso real con la preservación ambiental.