Era asesor financiero, se metió en Gran Hermano para cambiar su vida y ahora es fisicoculturista

Lisandro “Licha” Navarro, una de las figuras más memorables de la edición 2024 de Gran Hermano, concretó un giro notable en su vida profesional y personal tras dejar la casa más famosa del país. El exjugador del reality, quien durante su participación en el certamen se destacó por sus enfrentamientos con Furia Scaglione y su trayectoria como asesor financiero, rediseñó su rutina cotidiana mediante una disciplina deportiva exigente. Esta búsqueda de nuevos desafíos lo llevó a incursionar en el mundo del fisicoculturismo, una faceta que sorprendió a sus seguidores y que documentó durante los últimos meses en sus redes sociales personales.

Licha arriba del escenario compitiendo (Fuente: Instagram/@licha_navarro)

La incursión de Navarro en este ámbito deportivo decantó la participación en el Ultimate Fitness Awards, un encuentro que fusiona la competencia de musculación con premiaciones para creadores de contenido y diversas figuras del ecosistema fitness.

Esta gala tuvo lugar en septiembre, donde el exparticipante compartió espacio con personalidades como Tomás Massa, Coscu y Juli Savioli. El proceso que derivó en su debut competitivo comenzó como un pasatiempo orientado a la salud y a la compañía de su pareja, María de los Milagros Veratto, pero la constancia transformó la iniciativa en un compromiso deportivo serio que requirió meses de preparación intensa.

Gran cantidad de usuarios quedaron asombrados con su transformación física (Foto: Instagram @licha_navarro)

Sobre esta experiencia inédita, el exhermanito manifestó en su cuenta de Instagram: “Viví una experiencia que, sinceramente, jamás pensé que iba a vivir. Me tocó competir y enfrentarme a un desafío deportivo completamente distinto a todo lo que había hecho antes. Los que me conocen saben cuánto amo el deporte. No importa cuál sea la disciplina: me apasiona ponerme a prueba, encontrar nuevos límites y descubrir hasta dónde puedo llegar cuando realmente me comprometo con algo. Y esta vez fue eso llevado a otro nivel”.

Así lucía Lisandro antes de Gran Hermano (Fuente: Instagram/@licha_navarro)

El camino hacia la tarima exigió ajustes profundos en su estilo de vida, incluyendo planes de alimentación rigurosos y una carga de trabajo físico que el propio protagonista calificó como desgastante.

Lisandro Navarro tiene una rutina estricta para cumplir con las metas que requiere cada competencia de fisicoculturismo (Fuente: Instagram/@licha_navarro)

“Fueron meses de entrenamiento, disciplina, dieta, cansancio, hambre y muchísimo desgaste mental. Fue aprender a convivir con inseguridades, mirarme al espejo de otra manera, exigirme incluso en los días en los que no tenía ganas y seguir adelante cuando la cabeza empezaba a pesar más que el cuerpo”, detalló el exparticipante al describir la complejidad del proceso.

Lisandro Navarro cambió su vida como analista financiero y ahora se dedica a entrenar para competir en fisicoculturismo (Fuente: Instagram/@licha_navarro)

Navarro valoró la dimensión mental de esta disciplina tras vivirla en carne propia: “Desde afuera, muchas veces uno ve este deporte y no llega a dimensionar todo lo que hay detrás. Hoy, después de haberlo vivido, tengo un respeto enorme por cada persona que se prepara para subirse a un escenario. Porque el sacrificio físico es enorme, pero la batalla mental lo es todavía más”.

Además, agradeció al staff técnico que acompañó su progreso y cerró: “Y justamente por eso me gustan tanto estos desafíos. Porque me obligan a conocerme un poco más. A descubrir cuánto estoy dispuesto a dar, cuánto puedo exigirme y de qué soy capaz cuando decido entregarme al 100%”.

En la actualidad, también se dedica a impartir en Instagram consejos para sus seguidores sobre el entrenamiento y el cuidado personal. Asimismo, tiene una rutina saludable que comparte con su novia, mientras que en su tiempo de ocio disfruta de sus seis perros.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA