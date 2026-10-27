Secretos en la playa, Soledad Villamil y un crimen brutal: lo mejor y lo peor de Verdades sumergidas

Verdades sumergidas (Argentina/2026). Creación: Martín Méndez, Bruno Luciani. Elenco: Soledad Villamil, Gastón Dalmau, Violeta Urtizberea, Joaquín Ferreira, Candela Vetrano, Martín Slipak, María Abadi, María Canale, Mariana Anghileri, Florencia Dyszel, Gabriel Goity, Fabián Arenillas. Disponible en: Telefé/Flow. Nuestra opinión: buena.

Las ficciones contemporáneas en streaming han asimilado el prisma del policial como única posibilidad de existencia, o por lo menos como el que mejor se adapta cuando se quiere asegurar el favor del público. ¿Qué mejor que atraparlo en las redes de un misterio? Un crimen brutal, una desaparición, un suceso impactante que a los segundos nos abre a sus enigmáticas causas. El régimen de “unas horas antes” o “unos días antes”, no importa cuál sea esa medida temporal, se ha convertido en una fórmula extendida; en todas las latitudes y en todos los contextos posibles, las historias empiezan así. Verdades sumergidas también. Un llamado repentino a una fiscal que deberá investigar lo que rodea al hallazgo de un cadáver en una playa solitaria. Unas horas antes, un grupo de amigos bailaba y tomaba alcohol al borde del mar. Una corrida febril hacia el agua, risas, gritos, una cámara de fotos que se pierde en las profundidades del mar, alguien que se sumerge a rescatarla. Luego, la inexplicable desaparición, la búsqueda insistente, el llanto y la angustia, el descubrimiento macabro. El misterio está instalado, la ficción empieza.

Candela Vetrano y Gastón Dalmau, en una escena de Verdades sumergidas (Telefé/Flow)

Verdades sumergidas tiene la matriz de esas ficciones que resultan paisaje conocido en el streaming y por ello algo de su anclaje local se desdibuja. Está ambientada en la ficticia Las Rocas de la costa argentina, donde un grupo de amigos de la infancia se reúne para la inauguración de un hotel. El anfitrión es Esteban (Joaquín Ferreira), nieto de un pionero hotelero, y sus invitados son: el matrimonio que integran Olivia (Violeta Urtizberea) y Ariel (Martín Slipak); la familia de Lautaro (Gastón Dalmau), Gisela (Florencia Dyszel) y el adolescente Juan (Valentino Petrilli); y la pareja que forman Rita (María Abadi) y Lucía (María Canale). Además, está Clara (Mariana Anghileri), la novia diligente de Esteban, y su hija Aldana (Mora Peretti), también adolescente, poniendo a punto aquella vieja construcción heredada para reeditar el sueño de tener un hotel propio en ese paraíso costero. Todo es promesa de festejo y diversión, hasta que la llegada imprevista de Florencia (Candela Vetrano), con quien varios parecen tener cuentas pendientes y hostilidades silenciadas, reconfigura las tensiones y despliega un clima de inquietud y sospecha. Por supuesto, ella será la víctima perfecta, odiada por muchos, llorada por todos, silueta justa entre la sinuosa femme fatale y la heroína trágica.

En Verdades sumergidas (Telefé/Flow), Soledad Villamil se pone en la piel de la investigadora Eloísa Guerrero

Los autores Martín Méndez y Bruno Luciani asimilan la estructura del whodunit tradicional de habitación cerrada al espacio aislado de esa playa ventosa y solitaria, pero mantienen el listado estricto de sospechosos, los episodios concebidos a partir del punto de vista de cada involucrado y el rompecabezas temporal oscilante entre el pasado y el presente, donde el quiz de la investigación está en las razones que cada uno de los amigos tiene para cometer el crimen o por lo menos facilitar su ocultamiento. El agente delegado del espectador es, como siempre en estos casos, el investigador, aquí en la piel de Eloísa Guerrero (Soledad Villamil), fiscal a cargo de la pesquisa, asediada por sus propios fantasmas y secretos, pero astuta en el manejo del grupo, en los dobleces de su rol, capaz de combinar la autoridad de un detective y la comprensión de un terapeuta. Seguimos con cercanía sus hipótesis, asimilamos sus dudas, y tratamos de juntar las piezas de un acertijo que, a sabiendas de lo que implica su resolución, todos quieren mantener oculto.

La investigadora del caso (Villamil) está asediada por sus propios fantasmas y secretos Flow

Los límites de la miniserie están en su misma propuesta: en tanto fórmula, no hay demasiadas novedades, la sensación de que el molde ahoga cualquier innovación es evidente, y los ecos locales están siempre supeditados al destino lo más universal posible del producto. Las actuaciones son dispares pero aceptables; hay algunos tropiezos en el verosímil que siempre vienen con esa búsqueda insistente de retener información y administrarla de manera efectista en cada cierre de episodio y destaca un buen manejo de la puesta en escena en los ambientes exteriores, algo que se debe sobre todo a cierta herencia de las narrativas nórdicas en esta tradición, donde dominan los espacios agrestes y algo hostiles, azulinos y otoñales. Lo más forzado del guion está en la irrupción constante de “secretos” del pasado, que va a ir acumulando zonas oscuras en el grupo y en las distintas parejas —algunas más sutiles, otras excesivas— que por momentos saturan el relato (uno de los vicios que también se perciben en las narrativas de Harlan Coben). Los momentos más logrados son los silenciosos en el mar y el bosque, aquellos que dejan al espectador la posibilidad de conducir sus propios hallazgos.