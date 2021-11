Jorge Lanata: “Me he hecho mil operaciones: soy un poco Terminator”

Todo el mundo se pregunta qué pasará en la Argentina a partir de que se abran las urnas el domingo 14 de noviembre. Hablemos de otra cosa, el programa que conduce Pablo Sirvén por LN+, fue en busca de una respuesta de Jorge Lanata y esto es lo que dijo: “Diciembre va a ser conflictivo. El Gobierno no está acostumbrado a perder. La derrota [en las PASO] fue importante, pero para ellos fue más importante todavía porque aparte de la grieta que hay en el país, ellos tienen una grieta muy fuerte. El Gobierno no tiene ningún plan, puede pasar cualquier cosa. Dos años en la Argentina es mucho tiempo. Vienen años movidos, complicados”.

Y agregó: “Un país con la mitad de pobres no es el país al que estamos acostumbrados. Hay que repensar la Argentina”.

En la Semana del Arte, que comenzó el sábado anterior con La noche de los museos y que seguirá hasta este fin de semana con ArteBA y actividades en centros culturales y talleres de artistas, Hablemos de otra cosa sumó también a esa ola a un Jorge Lanata de lo más inesperado: el coleccionista de arte.

“Me gusta mucho el arte geométrico”, reveló el periodista más polémico de la Argentina y detalló porque “el madí, único movimiento artístico original del Río de la Plata” le atrae tanto.

Si bien, Lanata se refirió también a las turbulencias actuales de la política argentina y al complejo estado del periodismo actual, la consigna de esta emisión era hablar casi exclusivamente de cuadros y pintores. Y así lo hizo.

El conductor de Lanata sin filtro, por Radio Mitre, y de PPT, por El Trece, eligió su top ten de artistas preferidos y fundamentó su selección. Los televidentes tendrán la ocasión de apreciar, guiados por Lanata, por algunas de las obras que más admira.

“Mi pasión por el arte -informó- es relativamente nueva: empezó después de mi trasplante [de riñón]. Salí de la operación con ganas de ver belleza. Se cumplen 6 años de que me trasplantaron. Me he hecho mil operaciones. Soy un poco Terminator. Me pasa de todo, todo el tiempo”.

De hecho, hace un par de semanas afrontó una nueva internación. “Tuve una operación programada; estoy bien”, aclaró.

La entrevista fue grabada en su domicilio particular, donde vive rodeado de su colección de cuadros. “En las obras de casa -apuntó-, todos los días encuentro algo nuevo. Hay obras con las que sabés que no podés convivir. Entro a un lugar y veo un cuadro feo y lo sacaría de la pared.”

La lista de autores seleccionados por Lanata son Antonio Berni (“me encanta el Berni surrealista”), Xul Solar (“Xul inventó un lenguaje y fue el primero en poner palabras en las obras”), Emilio Pettoruti (“el cubismo es el movimiento pintado”), Roberto Aizemberg (“para mí, el mejor pintor surrealista argentino”), Florencio Molina Campos (“fue muy ninguneado; me encantan sus cuadros nocturnos”), Rómulo Maccio (“decía que pintar es como bailar; destaco de su obra la poesía”), Carmelo Arden Quin, Pedro Figari (“lo más sencillo es lo más difícil”), Miguel Diomede y Fortunato Lacamera, pintores estos dos últimos de la escuela de pintura del barrio de La Boca, que lideraba Benito Quinquela Martín (“un autor muy importante y que estuvo relegado por una cuestión snob”).

Lanata recordó en Hablemos de otra cosa el comienzo de su entusiasmo por la plástica: “Me puse a estudiar arte, me pagué un curso caro. Al comienzo compré cualquier porquería y me estafaron. Fui aprendiendo a tener ojo en el arte”.

A la pregunta de cómo saber si un cuadro es bueno, respondió: “Un buen cuadro es ese que te robarías. Un cuadro es bueno para uno cuando podés convivir con él. Empecé coleccionando obras geométricas. Lo geométrico y lo abstracto es lo más poético”, explicó.

El cuadro que, según Lanata, representa este momento

Durante la emisión, el periodista cultural y crítico de arte de su programa en Radio Mitre, Gabriel Levinas, describió las distintas maneras de relacionarse con el arte que ha tenido Lanata y buceó en los orígenes de esa inclinación; la periodista cultural del diario LA NACION, Celina Chatruc le preguntó sobre el criptoarte y también se la pudo ver y escuchar a Marta Minujin en un fragmento de su paso por Hablemos de otra cosa. “Colecciono arte y me encanta -apuntó Lanata-, pero no me atrevería a dibujar, aunque sí hice logos y escenografías de mis programas con el Paint.”

A la hora de explicar algunos fenómenos que se dieron en la historia del arte contemporáneo, Lanata hizo gala de sus conocimientos en la materia: “Marcel Duchamp fue para mí el tipo que más influyó en el arte, pero el arte conceptual abrió la puerta a un montón de chantas. Es muy fácil inventar un artista porque se perdieron referencias”.

¿Y qué consejos le daría a los que se quieren iniciar en el coleccionismo de cuadros? No duda: “Es mejor tener una obra original que un póster. Que una obra sea cara o barata es eventual. Compro los cuadros que me gustan y no especulo con el precio”.

Sobre quién pone los precios a las obras responde: “Los pintores de un país valen lo que vale ese país. En Argentina hay pocos autores con obras de 100 mil dólares. El mercado del arte en Argentina es muy chiquito”.

Aunque el alejamiento de Marcelo Longobardi de la conducción de su programa matutino en Radio Mitre, un tema de la semana en la que Lanata estuvo indirectamente involucrado, no quiso opinar ni en off ni en on sobre el conflictivo asunto. Sin embargo, se refirió a otros aspectos del periodismo actual. “En la tele -dijo- hay cada vez más panelismo y menos producción. Hoy tenemos medios muy cargados de opinión y gritos. Estamos en el velorio de la gráfica y la televisión abierta.”

Preguntado de cuál sería el cuadro que mejor representaría el momento actual de la política argentina, Jorge Lanata eligió el Guernica, de Pablo Picasso.

Hablemos de otra cosa se emite los viernes, a las 23, por LN+.