Jorge Marrale sobre el caso García Belsunce: “Siento que Carrascosa no mató a María Marta”

El actor Jorge Marrale, que se puso en la piel Carlos Carrascosa en la miniserie de HBO Max María Marta: el crimen del country, sostuvo que no sabe quién mató a García Belsunce, pero que siente “claramente” que no fue el marido.

En diálogo con el periodista Pablo Montagna, Marrale recordó cómo siguió el caso desde sus inicios y admitió que después de un tiempo eligió apartarse de tanta información. “Yo te diría que uno seguía el acontecimiento, pero uno seguía los relatos periodísticos del acontecimiento. Hubo un momento en que yo, personalmente, me corrí”, sostuvo el actor al aire de Pasa Montagna (Radio Rivadavia).

“Era tanta ida y vuelta, tanto barullo había. Hubo un momento en que fue muy bizarro todo”, recordó y dijo que volvió a interesarse en el tema cuando Carrascosa fue condenado a cadena perpetua. “Eso me llamó mucho la atención, no porque haya terminado de escuchar los alegatos y demás. Pero me sorprendió porque, te voy a ser muy sincero, nunca yo supuse que él podía ser el asesino”, indicó Marrale. “No se puede sostener en el tiempo una falacia, una mentira, sin que no se te cuele por algún lugar”, opinó y dijo que nunca vio a la familia de María Marta “como confabulados en algo”.

Sobre la composición del personaje, el actor dijo que hubo algo que en lo que se enfocó particularmente. “Lo que me interesó para la composición y la creación, un poco desde la ficción, de Carlos Carrascosa, era la poca manifestación que él hacía. Siempre me llamó la atención cómo él no era alguien que se defendiera, aunque más no sea a la salida de algún juzgado. No hacía nada de eso”, remarcó y reflexionó: “No sé si era tranquilidad o su negación a tener una expresión oral, al menos, respecto a lo que sucedía. Nunca lo vi defenderse”, insistió el actor.

Jorge Marrale en su rol de Carlos Carrascosa en la miniserie María Marta: el crimen del country HBO Max

Marrale dijo que observó algunos videos para tratar de ver cómo se movía y caminaba Carrascosa. “Tenía que encontrar alguna forma de conectarme con un cuerpo que no era el mío. Carrascosa es más corpulento, más grande. Tuve que ver algo, aunque no había mucho elemento para ver cómo caminaba”, comentó. “Lo que yo consideré con Daniela Goggi, la directora, es que él estuviera como flotando, que no terminara de entender. Como metido entre la gente que venía a saludar, pero extrañado de sí mismo”, explicó.

Al cierre de la entrevista, Montagna le hizo la pregunta que se hacen todos, y que todavía no tiene respuesta: ¿quién mató a María Marta García Belsunce? El actor dijo que no podría responderla, aunque aclaró: “Siento claramente que no fue Carrascosa, de ninguna manera”. Y se refirió a la mirada del personaje: “Cuando Carlos Carrascosa ha mirado un poco a la cámara, me dio la impresión de que su mirada es la una persona que mira a la cámara como mirando a la guillotina. Como diciendo ya estoy juzgado”.

Una serie que ya da que hablar, María Marta: el crimen del country Prensa HBO Max

María Marta: el crimen del country se estrenó el pasado domingo 17 de julio en HBO Max, una ficción que, a lo largo de ocho capítulos (de 45 minutos cada uno), muestra la intimidad del caso como nunca antes para que la audiencia pueda vivir en primera persona cada parte del relato, seguir de cerca a los sospechosos, las dinámicas familiares y la agenda mediática.