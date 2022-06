Una serie que dará que hablar: HBO Max presentó el primer trailer de María Marta, el crimen del country

La ficción basada en el asesinato de María Marta García Belsunce está a días de desembarcar en HBO Max. Con un trailer que anuncia la fecha de estreno, el próximo domingo 17 de julio, la plataforma de streaming reveló las primeras imágenes de esta serie basada en hechos reales.

María Marta, el crimen del country, protagonizada por Laura Novoa como García Belsunce y Jorge Marrale como Carlos Carrascosa, cuenta la historia de un hecho que conmocionó al país y que a casi 20 años, tiene más dudas que certezas . El elenco lo completan Carlos Belloso como Horacio García Belsunce, Esteban Bigliardi como John Hurtig, Ana Celentano como Irene Hurtig, Guillermo Arengo como Guillermo Bártoli y Nicolás Francella como Nicolás Pachelo, el vecino del country El Carmel que se encuentra detenido y que aguarda el inicio del juicio en su contra.

En este primer clip, que dura casi dos minutos, se puede ver un pantallazo general de lo que fue el caso García Belsunce. A María Marta viviendo su vida dentro del country, el momento del disparo, el hallazgo del cuerpo, las especulaciones de los fiscales, la cobertura periodística y el accionar de la familia y los vecinos.

La miniserie, que tiene guion de Martín Méndez y es producida por WarnerMedia Latin America para HBO y realizada en conjunto con Polka, cuenta con un total de ocho episodios de 45 minutos cada uno. La dirección estuvo a cargo de Daniela Goggi, reconocida por los films Abzurdah y El Hilo Rojo. “ Existe una tragedia judicial y otra familiar, por eso nos interesó mostrar cómo impacta el dolor de una familia que tiene que hacerse cargo de una pérdida y, al mismo tiempo, estar en el banquillo del acusado “, dijo la directora hace unos días en una rueda de prensa.

“El caso de María Marta García Belsunce sigue despertando interés en la opinión pública después de dos décadas. Encontramos en estos hechos reales la base para construir una historia de ficción que merece ser llevada a la pantalla por su relevancia e impacto para la audiencia“, dijo Tomás Yankelevich, Chief Content Officer de Entretenimiento General, WarnerMedia Latin America, durante la presentación oficial de la tira ante los medios.

Laura Novoa compartió su primera imagen como María Marta García Belsunce (Foto: Instagram @novoalauraok)

“ Como espectadora tenía otra visión, siento que esta ficción abre el juego, nos interpela, nos lleva a hacernos más preguntas y pone en tela de juicio el manejo del sistema judicial ”, reflexionó Laura Novoa. Marrale, que encarna a Carlos Carrascosa, viudo de la víctima y quien fuera uno de los acusados, sostuvo que “después de la muerte, se conoce más de ella que de Carrascosa, porque él aparece como una persona de pocas palabras”. “Uno busca a un ser que debería sostener una autodefensa clara y manifiesta, pero eso nunca apareció. Y no porque no pudiera hacerlo, sino porque decide no hacerlo. Hay una construcción de él sostenida desde los medios, a eso se le suma la resolución y los errores de la Justicia”, sumó.

El crimen de María Marta García Belsunce

El 27 de octubre de 2002 el barrio privado Carmel Country Club, ubicado en Pilar, amaneció con un día ideal para disfrutar al aire libre, planear almuerzos y disfrutar de las instalaciones del exclusivo lugar. Pero, cuando se escondió el sol, todo cambió.

Ese día, María Marta García Belsunce fue hallada muerta en la bañera del baño de su casa. La socióloga de 50 años era muy reconocida por sus trabajos solidarios y por sus apariciones televisivas como representante de una ONG mundial dedicada a la búsqueda de menores desaparecidos. En un primer momento se dijo que la causa de su fallecimiento fue por un accidente doméstico, pero después se descubrió que recibió cinco disparos en la cabeza. Ahí comenzó otra historia y una discusión pública acerca de los verdaderos responsables y el móvil del crimen, algo que, 20 años después, no está del todo claro y mucho menos resuelto.