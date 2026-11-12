Jorge Montejo: sus últimos años en Tandil, las adicciones que enfrentó y cómo había intentado reinventarse

Jorge Montejo, el actor que se ganó el amor del público en los años 80 y 90 con su personaje de “Paolo, el rockero”, murió a los 68 años, tras permanecer internado por una pulmonía. El actor, que atravesó difíciles momentos por problemas de salud, una internación psiquiátrica y su lucha contra las adicciones, vivía en Tandil y, en los últimos años, seguía deleitando a sus fans con su humor a través de contenido que compartía en las redes sociales.

Hace dos años celebraba en una última publicación el haber dejado de fumar, una de sus grandes batallas. En Instagram, donde se presentaba como “actor, padre y amante del arte”, escribía entonces: “Así, 5 meses sin fumar. Siempre fumé entre 20 y 40 cigarrillos por día; la tos incontrolable todas las mañanas ya era rutina para mí. Y a mis 66 años asumí que ya era tarde para cambiar. Pero no, decidí dejar de poner mis deseos antes de mi bienestar. Ya no hay más tos, no me canso al caminar, duermo mucho mejor. Si todavía no dejaste el cigarrillo, esta es tu oportunidad para hacerlo”.

Los seguidores de "Paolo, el rockero" usaron su último posteo para despedirlo

Entre 2020 y 2024, Montejo mantuvo vivo el espíritu de Paolo a través de las redes con sketches humorísticos en los que volvía a ponerse en la piel de su personaje. Con títulos como “Pegué novia”, “Por qué me hice hippie”, “Uy, loco” y “No saben cómo toco la guitarra”, recuperaba entonces a través de distintos videos los gestos y las frases que lo convirtieron en un ícono del humor argentino. Entre los comentarios de sus seguidores celebrando sus improvisaciones, figuran en las publicaciones frases como: “Una institución es Paolo ya”, “alocado”, “genio, maestro, capo”. En el mundo virtual, el cómico también compartía material donde se lo veía disfrutar de otra de sus pasiones: la música.

Sin embargo, detrás del personaje de pelo largo, vincha, collares y acento local, había una historia personal compleja. Montejo disfrutó de la popularidad y trabajó con importantes figuras del espectáculo (participó, entre otras producciones, en Badía & Cía, Videomatch, Peligro sin codificar y las sagas de Bañeros y Brigada Z), pero también atravesó años de problemas de salud mental, adicciones y pérdidas personales que lo llevaron a reconstruir su vida lejos de Buenos Aires, en su Tandil natal.

“Perderlo todo ”

La adicción a la cocaína afectó profundamente su vida y su carrera. En una entrevista concedida a LA NACION en 2020, el humorista hablaba sobre aquella etapa: “Perdí mi trabajo y mis cuatro Harley-Davidson”, contaba. Además, explicaba que el comienzo de su adicción estuvo relacionado con el fin de una relación amorosa: “Me había dejado una chica que amaba mucho y con la que salí desde 1988 hasta 1993. Me sentí mal, vi a unos chicos que estaban haciendo eso y probé”, contaba, aunque recordaba que un amigo había intentado advertirle sobre las consecuencias. “El problema que me llevó a perderlo todo fue la cocaína”, insistía.

A las dificultades vinculadas con las adicciones se sumaron problemas de salud mental que derivaron en internaciones psiquiátricas. Según contó en aquella conversación, los primeros ingresos a instituciones comenzaron en 1999, después de atravesar episodios complicados relacionados con la medicación y su estado emocional. Según dijo, llegó a recibir una importante cantidad de medicamentos y experimentaba efectos secundarios. “En un momento dejé de tomar la medicación y eso me dio un pico maníaco”, explicó. En ese sentido, destacó la importancia de recibir asistencia profesional ante estas situaciones.

En la entrevista también confirmó que llevaba varios años alejado de la cocaína. “Eso lo dejé en 2015, por eso estoy tan bien”, afirmaba. A partir de esa recuperación, intentó volver a conectarse con sus proyectos artísticos.

Los últimos años de Montejo transcurrieron en Tandil, donde pudo disfrutar de un entorno más tranquilo. En 2020 había contado que vivía acompañado por un asistente terapéutico y que estaba rodeado de sus afectos y dijo que su hijo Juan Agustín, que residía en los Estados Unidos, mantenía contacto fluido con él.

El humorista también disfrutaba de otra de sus pasiones: la música Instagram

Pero la muerte de sus padres durante sus últimos años representó otro golpe. Paolo pasó sus últimos años en una residencia, con una enfermedad respiratoria que terminó agravándose y su presencia pública en las redes fue disminuyendo. Entre los mensajes de despedida de quienes lo recuerdan hoy por su legado, destacan en su último posteo: “Buen camino, eterno Paolo!”