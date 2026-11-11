Chenoa, a sus 51 años: “Cuando arrancás con los ejercicios de fuerza y empezás a ver que marcas un poquito y que te encontrás mejor, es lo que más te motiva para seguir”

Chenoa encontró en el entrenamiento de fuerza una actividad que complementa el ejercicio cardiovascular. La cantante contó que notar cambios en su cuerpo y sentirse mejor la ayudó a sostener la práctica.

Una rutina que combina fuerza y cardio

En declaraciones a Women’s Health reproducidas por medios españoles en 2025, la artista explicó que al ver progresos se sentía motivada para continuar. La publicación de Trendencias retomó esas palabras en noviembre de 2026; el testimonio no debe confundirse con una entrevista nueva.

La cantante también relató que organiza su semana para encontrar un momento para entrenar y que, si es necesario, se levanta temprano. Esa elección responde a sus horarios personales y no constituye una indicación sobre el mejor momento para hacer ejercicio.

La cantante española contó que, además de pesas y el trabajo cardiovascular, incorporó ejercicios hipopresivos a su rutina (Foto: Instagram @chenoa)

Además de los ejercicios con pesas y el trabajo cardiovascular, incorporó ejercicios hipopresivos a su rutina. En una entrevista recogida por La Vanguardia en 2025, contó que había empezado a practicarlos como una forma de detenerse y respirar, y que después los mantuvo porque percibía beneficios para su postura y su zona lumbar.

Una experiencia personal

La trayectoria de la artista muestra cómo integró distintos tipos de movimiento en su vida cotidiana. Sus percepciones sobre el dolor lumbar describen su propia experiencia y no demuestran que la misma rutina sea adecuada o eficaz para todas las personas.

La artista encontró la forma de combinar su entrenamiento con su agenda laboral (Foto: Instagram @chenoa)

La edad de la cantante y el momento de sus declaraciones también importan: algunas de las frases que volvieron a circular en 2026 ya habían sido publicadas cuando tenía 50 años. La descripción de sus hábitos corresponde a lo que contó entonces y podría haber cambiado.

La noticia en pocas líneas

¿Qué ejercicio incorporó Chenoa? La cantante contó que sumó trabajo de fuerza a su actividad física.

¿Qué la motiva a entrenar? Chenoa dijo que notar progresos y sentirse mejor la alienta a continuar.

¿Qué otra práctica mencionó? En 2025 habló de incluir ejercicios hipopresivos en su rutina.

¿Cuándo habló de esos hábitos? Los testimonios citados circularon en 2025 y fueron retomados en noviembre de 2026.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.