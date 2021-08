Jorge Rial le respondió a Susana Giménez y le disparó con todo: “Es bicha y mala”

Jorge Rial le respondió a Susana Giménez sobre el polémico tuit de la diva, que si bien no se sabe si estaba dirigido al conductor, se dio en el mismo horario en el que anunciaba sorpresivamente el final de TV Nostra, el ciclo que conducía por las noches en América. En esa publicación, que borró enseguida, Susana sentenció: “Todo llega”. El conductor se identificó con esa referencia y dijo lo suyo: “Es bicha y mala”.

“Es parte del juego, cuando vos pegás también recibís. No hay problema. No pasa nada”, dijo Rial en el programa La cocina del Gato (C5N). Ante la consulta de Gustavo Sylvestre sobre una posible “equivocación” de Susana Giménez, aseguró que no se trataba de eso.

Jorge Rial le respondió a Susana Giménez: “Es bicha y mala”

“No creo que se haya equivocado, Susana no se equivoca en nada. Acordate que compró un auto trucho a un inválido. No nos olvidemos de eso. Eso no lo hacés sin querer, queriendo. El rengo caminó cuando lo vio. No es que no se dio cuenta, sin embargo, hizo que se lo lleven”, apuntó.

En ese sentido, siguió: “Es mala Susana, ese mito de la pobrecita… Es mala”, sentenció, mientras Sylvestre agregaba que “no compartía el mito” de la conductora. “Cuando digo que es mala, digo que es bicha porque sino, no estaría tanto tiempo en el medio”.

En abril pasado, Susana comparó la situación de la Argentina con Venezuela y lanzó una polémica frase sobre su decisión de permanecer en Uruguay, donde está radicada desde el principio de la pandemia. “Si esto tiene algún arreglo volvería al país, lo que no quiero es Argenzuela. No voy a vivir en Argenzuela, definitivamente. Sé lo que significa eso, trabajé mucho en Venezuela, lo veo ahora y se me caen las lágrimas”, había dicho durante una entrevista en Radio Rivadavia.

El tuit de Susana Giménez contra Jorge Rial en Twitter tras finalizar su ciclo

En ese sentido, Sylvestre indagó sobre si el nombre de programa que se transmite por Radio 10 tenía que ver con los famosos dichos de la diva. “Eso fue un poco, pero también tiene que ver a las críticas cuando estábamos tirando nombres, dije: ‘Es ese!”, aclaró.

Meses atrás, antes de despedirse de la televisión, Rial se descargó sobre el bajo rating que tuvo el programa. “Me pusieron una Ferrari, el problema es que la tengo que manejar yo. Sí, me dieron una Ferrari y la choqué, pero todavía hay un seguro”, agregó. Esta referencia fue la que apareció en el mensaje de Susana, publicado en respuesta a un tuit de la cuenta Real Time Rating con el video de la despedida del conductor y que generó un gran revuelo en las redes sociales.

