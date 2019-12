Juan Leyrado, sobre el cambio de gobierno: "Estoy esperanzado"

El actor brindó una entrevista televisiva en la que recordó sus inicios, habló sobre su militancia y se refirió a la sensación que le produce el cambio de gobierno

Juan Leyrado pasó por el piso de Intrusos y, luego de hacer un recorrido por su larga trayectoria en tele y teatro, el actor habló sobre sus comienzos en el medio y sobre su rol como militante político.

A días de volver a Mar del Plata con su comedia Extra virgen, el versátil intérprete que pasó de ser "Panigazzi" a "Cyrano de Bergerac" contó cómo su gran pasión por la actuación comenzó casi de casualidad. "A los 15 años me iba muy mal en el colegio. Mis padres ya no sabían qué hacer conmigo. Un día conocí a una chica que vivía cerca de la cancha de San Lorenzo y la acompañé a un club donde hacía teatro. No me gustaba ver la obra, lo que más me gustaba era que después todos se iban a comer pizza. Un día faltó uno de los actores y me subí al escenario. Cuando el director me vio, me dijo que tenía que estudiar teatro porque me salía muy naturalmente", expresó.

Tras asegurar que nunca estudió en el conservatorio y que la actuación lo ayudó a conocerse internamente, Leyrado habló de sus convicciones ideológicas y de toda una vida como militante. "Primero fui de la Juventud Peronista, pero eso fue más que nada como el teatro, iba a un lugar de pertenencia. Luego me hice peronista", reveló el actor.

"¿Estás esperanzado?", le preguntó Jorge Rial en referencia al cambio de gobierno. "Estoy saliendo de este shock. Hoy me acordé de una canción de Joan Manuel Serrat 'Algo personal'. Más allá de la cuestión ideológica, en todos los partidos hay gente buena y gente mala, hay algo humano que no se puede resignar. Me preocupa mucho lo que está pasando", respondió.

Y enseguida indicó que la única forma de salir adelante es todos unidos. "Creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo, cada uno desde su lugar. Grieta hubo siempre, la utilización de dividir para reinar, pero no hay que comerse más esas cosas. Hay cosas elementales y básicas como no dejarnos engañar. Tenemos que pensar para no poner el zorro en el gallinero. Si ponemos a gente que siempre hizo toda su fortuna en el Estado, entonces ya está. Ya es responsable uno. Pero sí, estoy esperanzado", concluyó el actor que en todos estos años siempre mostró su apoyo al gobierno kirchnerista.