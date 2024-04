Tras su separación, Marina Calabró terminó en “observación” en una clínica y Rolando Barbano rompió el silencio

Escuchar

Después de confirmar el pasado viernes su separación de Rolando Barbano, Marina Calabró debió permanecer en observación, tras sufrir una descompensación. En medio del delicado momento y después de que la conductora compartiera algunos detalles acerca de la ruptura, el periodista rompió el silencio y reveló cómo se encuentra.

En cuanto al estado de salud de la columnista de Lanata sin filtro (Radio Mitre), el periodista Ángel De Brito brindó detalles a través de su cuenta de X: “Marina internada en observación”, informó primero. En otro mensaje, aclaró: “Está en su casa, solo fue a atenderse por un dolor muscular. Todo normal”, mencionó.

Yanina Latorre, amiga de Calabró, contó, sin embargo, que su colega “tuvo un dolor en el corazón”, que podría enmarcarse dentro de “un ataque de angustia o de pánico”. Además, señaló que le hicieron dos estudios “con dos aparatos distintos, los dos le dieron bien y quedó en observación como para descartar y que se quede tranquila”.

Marina internada en observación. #LAM pic.twitter.com/Sis1yLykO5 — A N G E L (@AngeldebritoOk) April 29, 2024

El incidente tuvo lugar pocos días después de que Calabró revelara que su relación con Barbano, que también forma parte del programa radial de Lanata, “ya no iba más” . Durante el pase de El Observador 107.9, Yanina Latorre le preguntó a Calabró cómo se encontraba y la puso al tanto de que la noticia de su separación era tendencia en las redes sociales. En ese momento, con lágrimas en los ojos, la politóloga se sinceró: “¿Qué te puedo decir? Si me pongo a hablar, lloro, y no tengo ganas de llorar porque después salgo en todos los portales llorando y no está bueno. Si uno empieza a dar señales en redes es inevitable la pregunta”.

“¿Y cómo es separarte, ir a lo Lanata, y trabajar juntos y verlo todos los días? ¿Vas a contar por qué te separaste?”, continuó Latorre, pero Calabró prefirió no ahondar en detalles. “Otro día lo hablamos porque tengo que hacer el programa. Y lo que menos tengo es ganas de hablar”, zanjó.

Ayer, Calabró decidió no compartir el estudio de Radio Mitre con Barbano y optó por participar del ciclo desde el estudio que Lanata tiene montado en su casa. En diálogo con el programa A la tarde (América), la panelista explicó: “El fin de semana lo hablé con Elbita (Marcovecchio, mujer de Lanata), que fue re amorosa, me notó re angustiada y me dijo: ‘Venite acá, te apachuchamos un poco en la casa de Jorge’. Y, bueno, fue un poco eso, para descomprimir, que nadie se sienta raro, estamos laburando”. Además, reconoció: “Estoy re triste. No quiero llorar, como le decía el viernes pasado a Yanina (Latorre), soy demasiado llorona y no quiero llorar”.

Tras ello, expresó su deseo de poder “charlar con Rolando” y dijo: “Nada me haría más feliz. No fue una decisión que tomé yo, se dio así en una charla entre los dos, y la verdad es que no tengo mucho para contarles, yo sé que siempre paro, siempre hablo, siempre les cuento, no tengo qué ocultar porque no pasó nada, si hubiera pasado algo estaría, no sé, ocultándome, pero no tengo por qué ocultarme porque no hay nada para contar”.

En el día de ayer, un cronista del programa A la tarde también abordó a Barbano a la salida de la radio con varias preguntas acerca del fin de la relación. “Con Marina estamos tratando de resolver unas cosas”, dijo y continuó: “No es un momento lindo para mí, y para Marina tampoco; no tengo ganas de hablar del tema”, aclaró primero.

El periodista insistió en que no tenía intenciones de contar cómo están las cosas y reveló cómo atraviesa el proceso de la separación. “Te lo digo porque respeto un montón tu laburo y el de todos tus colegas. No quiero hablar del tema porque me duele mucho , entonces prefiero no hablar del tema. Entiendo a Marina, es una persona muy pública, pero es de la intimidad de ella, y yo de mi lado no tengo ganas de hablar del tema. Lo que diga Marina está bien, y listo”.

Consultado por el rumor acerca de un posible acercamiento con la madre de sus hijos, Micaela Mendelevich, Barbano afirmó: “No, estoy separado hace un año. No sé qué información circula. Siempre me siguió y yo siempre la seguí [en las redes]. Es la mamá de mis hijos, siempre lo va a hacer. Y por favor, no la metamos en esto porque no tiene nada que ver. Ni ella, ni mis hijos”.

En relación con supuestos celos de él como posible motivo de la separación, el periodista zanjó: “Nunca no dejé hacer nada a nadie. Y la verdad, como te dije, con todo respeto, no tengo ganas de hablar del tema. Me parece que si no no se entiende que es un momento triste para mí y para Marina, también”.

LA NACION

Temas Marina Calabró