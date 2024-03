Juana Viale abrió el Almorzando con un look de Pascua y adelantó por qué abandonará la conducción

Escuchar

Este Domingo de Pascua, Juana Viale abrió su programa con un look elegante y sofisticado que la ayudó a destacar algunos aspectos de su figura. El diseño de Gino Bogani fue selecto en una edición especial en la que la conductora adelantó que sería uno de los últimos domingos al frente del Almorzando con Juana (eltrece). Bajo este contexto, recibió en su Mesaza a: Donato de Santis, Florencia Vigna, Franco Masini, Gimena Accardi y Sergio Lapegüe.

Como es de costumbre cada semana, la nieta de Mirtha Legrand ingresó al estudio y desfiló con un outfit en el que predominó el negro y el blanco, a diferencia de los programas anteriores en donde lució atuendos más coloridos. En concordancia con la temporada de otoño, el diseñador argentino-libanés optó por algo más sobrio y se enfocó en los detalles.

“Qué belleza señor Bogani, miren cómo se ve esto en pantalla”, manifestó Viale en referencia al look. “Es muy bonito, muy elegante. Estoy para la fiesta de la rosa (...) Es muy bonito, muy delicado”, completó y soltó sin darse cuenta: “Voy a extrañarlo”.

El look elegante de Juana Viale para este domingo de pascuas (Fuente: Instagram/@lamesazarg)

Si reparar en ello, detalló: “Tengo un vestido de strapless, de línea lápiz en crep de seda natural con efecto túnica. Tiene una capa más larga y otra más corta por debajo. Y la bijouterie también es de Bogani. Tengo un collar de perlas que terminan en un corazón de brillantes”. Como guiño debido a su situación sentimental, soltó: “Estoy pavoneada de corazones”.

Por último, el peinado de Juana se basó en un “medio recogido, roto y con ondas de sirena”. En cuanto al make up, destacó: “Me hicieron esta trucha [boca] divina. Si beso con esto, quedás identificado, marcado”.

La razón por la que Juana Viale abandonará sus Almorzando

Días atrás se dio a conocer la noticia de que Juana Viale abandonará la conducción de su programa temporalmente. Lo hará debido a una expedición en la que se embarcaría con su novio, Yago Lange, a pesar de que no brindó demasiados detalles. Cabe recordar que la actriz es una defensora activa del ambiente marino, por lo que se trataría de un proyecto conservacionista. Por ende, Mirtha Legrand la reemplazará después de más de dos años sin estar al frente de los almuerzos.

“Este es, por un tiempo, uno de mis últimos domingos y voy a tener a la gran Mirtha reemplazándome y van a disfrutarla a ella los domingos, porque yo me tomo el buque y me voy. Ya les iré contando, pero me voy a una aventura espectacular que carece de estos vestidos, de estos maquillajes y de estos peinados. Voy a algo más salvaje, más natural. Me va a peinar el viento”, dijo.

Minutos después de esa introducción y ya en la mesa con los invitados, Juana bromeó con Jimena Monteverde a quien le lanzó una chicana sobre la presencia de su abuela en lugar de ella. “Me vas a extrañar”, comentó Viale a la vez que la chef respondió irónicamente: “No sé. Viene la reina… Pero sí, te voy a extrañar, obvio”.

En ese divertido ida y vuelta, la conductora reprochó: “Hacete la graciosa con Chiquita así, dale”. Luego de ello, Monteverde recordó un episodio en el que intentó mantener el mismo trato con Legrand y no le funcionó.