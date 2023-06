Juana Repetto estalló y respondió a las críticas de sus seguidores por sus vacaciones: “¿De dónde sacás plata?”

escuchar

Instagram se convirtió en la red social más elegida por los famosos a la hora de compartir su día a día, sus trabajos, proyectos y la intimidad de su familia. Esta vía les permite interactuar con sus seguidores, pero, así como reciben calurosos mensajes de afecto y cariño, también tienen que leer fuertes críticas. Algunos deciden pasarlas por alto y otros, responderlas. Esto fue precisamente lo que hizo Juana Repetto, a quien, en medio de sus vacaciones familiares en Brasil, la cuestionaron por cómo hacía para pagar el viaje y ella, fiel a su estilo y con la paciencia colmada, no se quedó callada.

Días atrás, la actriz se subió a un avión con sus hijos Toribio, Belisario, su marido Sebastián Graviotto y la hija de él, y se instalaron en un lujoso hotel all inclusive de Brasil para pasar sus vacaciones. Desde el primer momento, compartió toda la intimidad del viaje en sus redes, desde actividades recreativas, hasta paseos y juegos bajo el sol.

Sin embargo, y a pesar de estar relajada en las paradisíacas playas, no ignoró a sus seguidores y hasta abrió una caja de preguntas para interactuar con ellos. “Deposite su duda aquí”, escribió y precisamente, un usuario le preguntó: “¿De dónde sacás plata para vivir de vacaciones?”.

Juana Repetto con sus hijos Toribio y Belisario durante sus vacaciones en Brasil Instagram @juanarepettook

Aparentemente, esta fue la gota que colmó el vaso y, tras la serie de comentarios negativos, sumados a los que recibió prácticamente desde el comienzo del viaje, Juanita respondió con un contundente descargo. “Me fui cinco días a Pinamar a fin de año sola con los chicos mientras mi marido trabajaba (le pagan por su trabajo, de ahí saca plata, respondiendo a tu pregunta). Ahora hicimos un viaje familiar, los 5, que no habíamos podido hacer en vacaciones por motivos que me son muy afortunados y agradezco mucho poder viajar en familia, pero no siento que eso sea vivir de vacaciones”.

Con estas palabras comenzó la actriz, quien, cansada de las críticas, no se guardó nada. “Yo la plata la saco de mi laburo, que entre otros (que también mantengo en privado) es generar contenido en mis redes, por ejemplo, respondiéndole a gente como vos, que, por supuesto, es lo menos valioso de esta cuenta, pero genera movimiento igual”, agregó.

El furioso descargo de Juana Repetto tras las críticas por sus vacaciones Instagram @juanarepettook

Por último, y a modo de cerrar el tema, sostuvo: “A la gente le gusta el bardo y ese movimiento, más todo el contenido que genero para esta bella comunidad con mucho amor y dedicación, hace que, en este caso, la cadena de hoteles al que fuimos nos haya invitado la estadía”.

Juana Repetto se fue de vacaciones y respondió sin filtro las críticas

Si bien el viaje que realizó Repetto tuvo descanso, playa y gratos momentos en familia, las críticas que recibió desde el primer momento, fueron difíciles de ignorar. El 6 de junio subió una foto en el aeropuerto con sus hijos y anunció el comienzo de las vacaciones, pero rápidamente, una serie de mensajes negativos llamaron su atención.

Entre los comentarios, se pudieron leer: “¿No es la mami que se quejaba de que sus niños no tenían clases presenciales por culpa del Covid-19? ¿Y ahora en pleno ciclo escolar se toma el palo?”.

Juana Repetto se fue de vacaciones, recibió críticas de sus seguidores y respondió sin filtro: “¿No piensan?” instagram @juanarepettook

Si bien, estuvieron aquellos que la defendieron, ella misma se cansó del hate y decidió ella misma, responderlos: “¡La gente tiene ca... en la cabeza! ¿Cómo van a comparar un año de pibes encerrados, ‘aprendiendo’ a través de una pantalla y sin sociabilizar, sin educación, sin contacto físico, sin juego, sin compartir, con faltar cinco días al colegio? ¿No piensan antes de escribir o qué les pasa?”.

LA NACION