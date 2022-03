Juana Repetto contó que el jardín de infantes “perjudicó” a su hijo y la criticaron con dureza

La vuelta a las clases generó un gran movimiento en las familias, preocupadas por cumplir con los requisitos de las instituciones y aún con una gran circulación del coronavirus. En cada hogar, se vivió el tema de distinta manera, y para Juana Repetto tuvo algunas cuestiones en contra. La actriz contó en su cuenta de Instagram la dificultad con su hijo mayor, Toribio (5), por algunos hábitos de alimentación que incorporó en el colegio.

Desde que se convirtió en madre, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto, comenzó a mostrar el tipo de alimentación saludable que incorporó a la rutina familiar. Sin embargo, lo que considera un beneficio para la salud es hoy un problema que enfrenta con su hijo mayor. “En nuestro caso, el jardín fue una gran contra. Conoció alimentos que no conocía, muchos de sus compañeritos se alimentan a diario con galletitas dulces y comida tipo patitas de pollo, milanesa, fideos, hamburguesa, salchichas y esas cosas. Ahora el señor quiere comer eso”, comenzó en su descargo.

La joven hablo sobre el problema que enfrenta (Foto Instagram @juanarepettook)

En este sentido, y en medio de la preocupación que le genera el asunto, señaló que un punto a favor es que la fruta es uno de los alimentos que el pequeño más consume, lo que genera un balance. Sin embargo, debe enfrentarse a que los compañeritos del jardín llevan galletitas, que comparten con Toribio.

En modo de aclaración,Juana indicó que si bien habla del contenido de este tipo de alimentos calificados como ultraprocesados, en el caso de su hijo se le suma que no puede consumirlos por un problema dental. “Ni caramelos y chupetines, que ama y se desespera, ni galletitas dulces que, por suerte, no le gustan. En casa nunca hubo y no hay, pero además no le gustan salvo alguna en especial, que igual no consume, salvo que le robe a algún compañero en el jardín”, explicó.

La joven madre llegó a un acuerdo con el pequeño (Foto Instagram @juanarepettook)

Además, señaló que en ocasiones toma medidas en busca del cuidado de la salud del pequeño, como no recibir las bolsitas de caramelos que obsequian en los cumpleaños, lo que genera “una drama” en el hogar porque Toribio las quiere. Pero en el caso del jardín, no es tan sencillo. Por este motivo, decidió tener una tregua y él mismo podrá elegir el menú que consumirá los días viernes.

Tras su explicación, y como usualmente le sucede cuando realiza descargos sobre su maternidad, la actriz recibió diversas críticas que no dudó en responder: “Si supieran lo mal que les hace llevar adelante una alimentación basada en productos ultraprocesados y consumir golosinas a diario, no les importaría tanto ‘la sociedad’ y que sus hijos no ‘se queden afuera’ o vivan en una burbuja, sino que les preocuparía su salud”, explicó.

Juana decidió hacer aclaraciones luego de ser duramente criticada (Foto Instagram @juanarepettook)

También, llamó a los padres a que investigaran acerca de lo que se consume a diario. En el caso de su hijo los cuidados deben ser en doble por su problema con aparición frecuente de caries, aún con su alimentación saludable.