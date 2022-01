Juana Viale se mostró besando a un hombre y sorprendió a sus seguidores: no es su novio Agustín Goldenhorn

Juana Viale sorprendió a su millón de seguidores en Instagram al publicar una llamativa fotografía en la que se la ve dándole un beso en la boca a un hombre, que no es su novio Agustín Goldenhorn. Mientras disfruta de sus vacaciones en Uruguay tras su despedida de Almorzando y La noche de Mirtha (eltrece), la actriz despertó la curiosidad de los usuarios en las redes por la postal y por el curioso mensaje con el que la acompañó.

“Así… rodeada de verdadero amor… Nosotros somos más que dos”, fue la frase con la que la nieta de Mirtha Legrand acompañó la foto en la que se la ve posando sus labios sobre los de un hombre que luce una camisa floreada, lentes de sol y tiene el cabello rasurado, barba y aritos, lo que denota que no se trata de la ya conocida pareja de la conductora.

El posteo que subió Juana Viale en su cuenta de Instagram Instagram

El posteo despertó cientos de reacciones por parte de los usuarios, y desató el rumor de una posible ruptura de Juana y el arquitecto Agustín Goldenhorn. “¿Es tu mismo novio?”, indagó una internauta, mientras que otro le consultó: “¿Quién es el hombre de la foto?”.

La respuesta llegó en boca de otra seguidora de Juanita, que aclaró que no es la pareja de la actriz sino un amigo de toda la vida, cuyo nombre es César. “No, el no es su novio. Es su amigo César y es gay”, escribió en los comentarios de la red social, aclarando que no existe un romance entre el hombre y la actriz.

Una usuaria aclaró quién es el misterioso hombre que besó a Juana Viale en las playas de Punta del Este Instagram: @juanavialeoficial

Por su parte, Marcela Tinayre también publicó una postal de Año Nuevo con el misterioso hombre que besó a su hija en las playas de Punta del Este y lo nombró como “Cesarito”, lo que confirmaría la identidad del protagonista de la publicación de Viale.

César, a la izquierda de la foto, festejando Año Nuevo en Uruguay junto a Marcela Tinayre y otros allegados Instagram

No es la primera vez que Juana se muestra junto a César en las redes sociales. Hace dos años, la conductora compartió una foto con él y su amiga Victoria Céspedes, quien falleció en mayo del 2021 como consecuencia de una dura enfermedad.

La actriz compartió una fotografía hace unos años junto al hombre que se encuentra en la fotografía, que al parecer es un íntimo amigo Instagram

Y pese a que la frase: “Nosotros somos más que dos”, que la actriz escribió en Instagram junto a la postal podría hacer referencia a que tiene una relación abierta con Goldenhorn, las versiones de que se habría separado del arquitecto se disiparon inmediatamente al conocer que el protagonista de la misteriosa postal era César, su gran amigo.

Lo cierto es que Juana se muestra muy feliz y enamorada de su actual pareja, y hasta anunció que se casaría con él cuando pase la pandemia. Estas declaraciones las hizo en una de las mesazas del mediodía cuando respondió una pregunta de Silvina Escudero. “Juana, ¿vos te vas a casar?”, le preguntó sin tapujos la panelista. “En algún momento de la vida”, contestó la conductora sin dar muchos detalles de la relación, que mantiene de una forma muy reservada. “Pero es cercano, yo escuché que iba a ser este año”, agregó la bailarina.

“No, no, no. Si me caso, hago un fiestón tal que todos los de este equipo no pueden venir a laburar mañana. Así te lo digo. Hay que esperar que pase la pandemia. Cuando puede suceder, no sé”, aseguró la conductora. Y cerró: “Estoy convencida, solamente estoy esperando el momento preciso y oportuno para hacerlo”.

Mientras tanto, Juanita se prepara para el estreno de su obra teatral El ardor - que protagoniza junto a Luciano Cáceres, Juan Gil Navarro y Joaquín Berthold- y abrirá la temporada este enero en Uruguay.