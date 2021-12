Julieta Prandi apuntó contra el hijo de su expareja: “Es tan ladrón como el papá”

Las disputas judiciales y desencuentros que Julieta Prandi y Claudio Contardi protagonizan desde hace tres años sumó un nuevo y explosivo capítulo luego de que la modelo acusara de “ladrón” al hijo de su exmarido.

La semana pasada, tras denunciar a Contardi “por violento y maltratador”, la actriz volvió a realizar nueva acusación: de acuerdo con la carátula “corrupción de menores”, la madre de Mateo y Rocco le pidió a la Justicia la absoluta tenencia de sus hijos.

Pero ahora Prandi fue por más. Dijo que el hijo de su expareja, Ezequiel Matías Contardi “es tan ladrón como el papá”.

“El padre de mis hijos quería hacerme pagar la multa de 50 mil pesos por hablar en los medios y el juzgado Número 5 le respondió que yo era comunicadora y figura pública, y que no podía sancionar mi libertad de expresión, o sea se lo denegaron. Esto de casualidad cayó en otro juzgado y era algo de hace mucho tiempo”, dijo Prandi al sitio Primicias Ya, y agregó que, hace unos días, recibió un llamado Ezequiel, el hijo de Claudio Contardi.

"Recibí mensajes y llamados del hijo de mi ex, Ezequiel Matías Contardi", dijo Prandi América Tv

“Me pasó algo muy curioso después de la entrevista con Alejandro Fantino: recibí mensajes y llamados del hijo de mi ex, Ezequiel Matías Contardi, que es la persona que se apoderó y se quedó con mi departamento”, relató Prandi al mismo medio.

“Ese departamento está en posesión de él y jamás me pagó un peso. Primero me escribió diciendo que me lo quería devolver y yo realmente estaba muy sorprendida y muy desconfiada a su vez. No estaba muy convencida de la intención. Me hizo juntar con los abogados y estábamos por avanzar, y hace dos días me dijo que no me lo iba a devolver”, añadió sorprendida.

“Me dice que lo que quiera hacer con su papá que lo haga, pero que no me lo iba a devolver. Me dice que es suyo el departamento y yo le digo que sabe muy bien que no es su departamento”, continuó Prandi y detalló: “Ese departamento fue el primero que me compré con mi trabajo y esfuerzo y fue parte de la primera estafa de su papá. Me dice que él no me obligó a firmar, pero yo firmé porque no pensaba que después lo iban a poner a nombre de otra persona. Pero nunca le regalé mi departamento a él”.

Estos dichos suman nuevas revelaciones y podrían agregarse a la causa por violencia de género y violencia económica (ya que hace tres años que Contardi no le pasa alimentos a sus hijos). Y es que Prandi volvió a denunciar a su ex por corrupción de menores. La mamá de Mateo y Rocco también apuntó contra la Justicia por no escuchar a sus hijos que no quieren estar con su padre.

“Me pidió que no lo nombre más y yo lo voy a seguir nombrando todas las veces que me dé las ganas porque él es tan ladrón como su papá. Se quedó con un departamento que no le corresponde. Me hace perder el tiempo ahora diciendo que me lo iba a devolver y cuatro días más tarde me dice que no me lo devolverá”, continuó.

“Tengo los mensajes, las llamadas y las pruebas porque esto va a seguir en la Justicia. Es una psicopatía permanente, ya no sé cómo llamarlo. Sentí que me lo volvieron a robar, pensé que había cambiado algo en él, pero no”, finalizó.