Juana Viale tuvo un percance en vivo y se quejó con la producción: “Me parece una vergüenza”

Juana Viale, en su rol como conductora en los programas de su abuela Mirtha Legrand, da rienda suelta a su pasión por la cocina en uno de los segmentos de La noche de Mirtha (eltrece), en el que los invitados le dan una mano a la chef Jimena Monteverde con el postre. Sin embargo, en una de las últimas emisiones, el juego terminó mal: Viale tuvo un percance en vivo y se quejó con la producción.

El sábado, la conductora se dirigió a la cocina junto a Chiche Gelblung. Mientras se ponían los guantes de látex para manipular los alimentos, Juana rompió uno de ellos con un dedo e hizo un reclamo al aire.

La queja de Juana Viale a la producción: "Me parece una vergüenza"

“Estoy enojada de lo que venimos hablando, porque me parece una vergüenza, una vergüenza. Pero ¡esto me parece una vergüenza!”, dijo mientras su dedo meñique atravesaba el guante. La actriz dejó entrever dos cosas: que el guante ya estaba roto y no fue reemplazado por uno nuevo, o bien que el material era de mala calidad y se rompió en el acto.

No obstante, con su meñique al descubierto, no tuvo problema en convertir el accidente en un momento divertido. La cocinera no se quedó callada y se defendió ante el reclamo de la nieta de Mirtha: “O te quedan chicos o tenés algún problema, porque no puede ser”, acotó Monteverde, entre risas, mientras le daba indicaciones a Gelblung para realizar la preparación.

