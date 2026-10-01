Juanita Tinelli presentó a su nueva pareja, el empresario gastronómico Junior Hernández

Juana Tinelli ha vuelto a apostar al amor. La modelo confirmó públicamente su romance con Junior Hernández, un empresario gastronómico, a través de una foto que compartió en las redes sociales para celebrar el gran presente personal que atraviesa.

La hija de Marcelo Tinelli decidió felicitar a su nuevo novio en un día muy especial y, para ello, eligió una fotografía de ambos a la que sumó una romántica dedicatoria: “Feliz cumpleaños, mi Chuno, te elijo todos los días”, escribió junto a la imagen, en la que ambos aparecen relajados y vestidos de manera elegante. La hija de Marcelo Tinelli arrobó a su pareja en la publicación y dejó así en claro que el vínculo que hasta ahora venía manteniendo en secreto es una relación que lleva tiempo consolidándose.

El posteo con el que Juanita Tinelli saludó a su novio en el día de su cumpleaños Instagram

La confirmación llega después de que en las últimas semanas comenzaran a circular versiones sobre el romance. La periodista Fernanda Iglesias contó en el programa Puro Show, de eltrece, que llevan meses juntos y dio detalles acerca del vínculo.

“Esta relación prosperó. Cuando fue el altercado de Juanita y su ex en un boliche, ella estaba ahí con un chico besándose”, explicó Iglesias al introducir el tema y hacer referencia al episodio protagonizado por Juana y su expareja Bautista Cuiña. Luego, la comunicadora confirmó que aquel joven al que había hecho referencia era justamente Junior Hernández.

Juana Tinelli en Instagram Instagram

“Este chico devino en su nuevo novio. Me dijo la propia Juanita que salen desde mayo, cuatro meses, e incluso estuvieron conviviendo un tiempo en Nordelta. Hace poco dejaron la casa porque la alquilaban”, contó.

Según detallaron en el mismo programa, el joven se desempeña como empresario con varios emprendimientos, entre ellos propuestas vinculadas al rubro gastronómico y a una marca de electrolitos. Matías Vázquez, panelista del programa, aportó detalles sobre su actividad. “Él tiene food trucks en la zona de Tigre. Es un emprendedor joven”, señaló. En las redes sociales del emprendimiento gastronómico de Hernández también se puede observar la actividad de sus locales.

Según contó Iglesias, la historia entre Juana y Junior no comenzó de manera repentina. Los dos ya se conocían desde hacía tiempo, aunque en aquel momento cada uno mantenía otras relaciones. “Se conocieron porque es el mejor amigo de su mejor amiga. Cada uno estaba en la suya, pero surgió el amor. Ella está re bien, él parece ser un divino”, relató la periodista.

Una ruptura que terminó en escándalo

El romance llega después de un período especialmente difícil para Juana Tinelli. En junio, la modelo protagonizó un episodio con su entonces pareja, Bautista Cuiña, en un local nocturno de la Costanera, que derivó en escándalo.

La joven manifestó a agentes policiales que había mantenido una fuerte discusión con su ex y dijo que este le había dado “golpe en el rostro”. El SAME fue convocado para asistirla, pero ella rechazó la atención médica y abandonó el lugar acompañada por amigos y por su chofer.

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Una semana después, la modelo fue abordada por los periodistas y manifestó. “Estoy muy tranquila. Yo no denuncié nada”, dijo, y lanzó una frase dirigida a su expareja: “Que siga vendiendo electrodomésticos. El que calla otorga”.

Sin embargo, el episodio tuvo otra versión. Amalia Granata, amiga cercana del círculo de Cuiña, habló en Intrusos: “Él tuvo un intercambio de palabras con ella, ella lo rasguña y él decide irse. Él estaba en un boliche. Se saca una mesa con sus amigos. Ella va a donde está la mesa de él con otro muchacho y se empieza a besar delante de él. Él se acerca y le pide que, por favor, se retire, que es la mesa en la que está con sus amigos. Ahí ella se pone un poco nerviosa y lo rasguña”, relató Granata.