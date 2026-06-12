Juana Tinelli, sobre su exnovio por violencia de género: “Me dio un golpe en la cara”

Juana Tinelli denunció a su expareja, Bautista Cuiña, por violencia de género luego de haber vivido, según consta en su declaración, un violento episodio a la salida de un boliche en Costanera Norte. De acuerdo con el relato brindado a los efectivos que intervinieron, la joven aseguró: “Me dio un golpe en la cara”.

El hecho ocurrió en el local bailable Costa 7070, donde personal policial acudió tras ser alertado por un episodio de violencia de género. Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron a Tinelli, quien relató que momentos antes había mantenido una fuerte discusión con su exnovio y que este le había propinado un golpe en el cara.

Según el parte policial, la hija de Marcelo Tinelli manifestó que había recibido un “golpe en el rostro, sin lesión visible”. Si bien se solicitó la presencia del SAME para asistirla, la joven rechazó la atención médica y se retiró del lugar acompañada por amigos y por su chofer.

Juanita Tinelli denuncio a su ex por violencia de genero

Qué dice la denuncia policial

De acuerdo con la documentación oficial, tras recibir la denuncia, los efectivos realizaron una recorrida por el complejo para localizar al acusado, aunque no lograron encontrarlo.

“El personal de seguridad del local verificó el interior, no logrando dar con el imputado, destacando que el complejo posee varias salidas”, señala el informe policial.

Además, uno de los empleados del boliche declaró haber observado una discusión entre ambos, aunque aseguró no haber presenciado la agresión denunciada. Según su testimonio, cuando la policía llegó al lugar, el joven ya se había retirado por otra puerta.

Juanita Tinelli junto a Bautista Cuiña (Foto: Captura Instagram/@juanitinelli1)

Cómo sigue la causa

El periodista Mauro Szeta informó en el programa Lape Club Social que la denuncia se originó a partir de un llamado realizado por personal del boliche, que habría advertido la situación y dio aviso a las autoridades.

Tras la intervención policial se convocó al SAME, aunque Tinelli decidió no recibir asistencia médica. La presentación quedó radicada en la UFI Norte y, según trascendió, la modelo cuenta por estas horas con consigna policial.

En los próximos días podrían ser convocados a declarar empleados y otras personas que se encontraban en el lugar al momento del episodio, con el objetivo de reconstruir lo sucedido y avanzar en la investigación judicial.

En diálogo con LA NACION, Juan Villanueva, abogado de Juana Tinelli en otra causa iniciada el año pasado por amenazas, aseguró no estar al tanto de este nuevo expediente.