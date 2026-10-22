El drama de la actriz Judi Dench: “Ya no puedo hacer teatro, ni cine, ni leer”

Los ojos de Judi Dench vieron mucho a lo largo de su carrera, sobre todo, en la industria del cine y del teatro. Pero ahora, la ganadora de un Oscar contó a la BBC que un problema ocular la mantiene alejada de los escenarios e incluso de cosas simples como leer.

A Dench le diagnosticaron degeneración macular asociada a la edad (DMAE) en 2012, una afección que le dificulta enormemente la vista, hasta tal punto de que le es difícil reconocer rostros. En declaraciones al programa Today de BBC Radio 4, dijo: “No puedo estar en el escenario. No puedo hacer más obras de teatro. No puedo hacer más cine. Ya no puedo leer”.

También reveló cómo su condición puede provocar encuentros incómodos, diciendo que a veces se acerca a las personas equivocadas “y casi les doy un abrazo”, antes de darse cuenta de su error. Cuando le preguntaron sobre el envejecimiento, la veterana estrella británica, de 91 años, respondió: “No hay mucho que decir al respecto. No pienso en ello”.

Judi Dench debutó como "M" en GoldenEye en 1995 Eon / Kobal via Shutterstock

Su carrera abarca más de siete décadas y es una de las actrices más célebres de Reino Unido, con una extensa trayectoria en teatro, televisión y cine.

Dench ganó un premio Óscar a la mejor actriz de reparto por su papel de la reina Isabel I en la película Shakespeare in Love en 1999, y alcanzó reconocimiento internacional por su interpretación de “M”, la jefa de James Bond. Debutó como este personaje en GoldenEye en 1995, convirtiéndose en la primera mujer en interpretar el papel.

Sin embargo, su pérdida de visión afectó cada vez más su capacidad para trabajar, y la actriz ya comentó en varias ocasiones que tiene dificultades para ver en los sets de rodaje y para aprenderse los guiones.

A pesar de su condición, siguió haciendo apariciones públicas y hablando abiertamente sobre cómo se adapta a la vida con una visión que se deteriora, afirmando que “la radio siempre ha sido importante para mí”. Hizo estas declaraciones a la BBC antes del lanzamiento de sus memorias, tituladas ¿Es demasiado tarde para huir?, que escribió junto al director de teatro Brendan O’Hea.

Fue la primera mujer en interpretar al jefe de James Bond Getty Images

Su amor por Shakespeare

Durante la entrevista, la actriz recordó cuando fue invitada a almorzar por el exjefe del MI6, David Spedding, y describió la experiencia como “muy emocionante”. Cuando preguntó dónde debía dejarla su chofer, le respondieron: “No, no, le enviaremos un coche, iremos a recogerla”.

Sin embargo, llegó con unos 20 minutos de retraso porque el conductor tuvo problemas para encontrar su casa. “Le dije: ‘Siento mucho llegar tan tarde, su conductor no pudo encontrar mi casa’. Me encantó”. Cuando se le preguntó si tenía alguna opinión sobre quién debería interpretar al próximo Bond, simplemente respondió: “No”.

Ganó un premio Óscar a la mejor actriz de reparto por su interpretación de la reina Isabel I en "Shakespeare in Love" en 1999 Miramax/Laurie Sparham

Dench también habló sobre su encuentro con el actor estadounidense Sidney Poitier, quien se convirtió en el primer hombre negro en ganar el Premio de la Academia al mejor actor en 1964.

Ella estaba actuando en la obra Amy’s View en Nueva York cuando Poitier llegó al camerino después de una función. Recordó que el director Richard Eyre estaba en su camerino dándole indicaciones cuando llamaron a la puerta. Dijo que se sintió como si estuviera en un túnel de viento cuando entró Poitier, y añadió: “Fue emocionante”. Cuando le preguntaron qué le había dicho, la actriz respondió: “No mucho, fue una conversación casual. Pero él es encantador. Muy alto”.

La entrevista en la radio derivó entonces hacia su afición por Shakespeare. Recordó haber visto a su hermano interpretar al rey Duncan en Macbeth cuando tenía nueve años. “Pensé: ‘Dios mío, esto es para mí’”. También admitió estar “fascinada” por los sonetos de Shakespeare: “Simplemente me encantan”. “Es su ritmo. Es el ritmo de tu corazón”, añadió. “Es la forma en que resumió con tanta sencillez cómo nos sentimos todos respecto a, bueno, a cualquier cosa”.

*Por Florence Freeman