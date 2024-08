El desconsolado llanto de Judi Dench que conmovió a los británicos: “¡Esto es muy difícil!”

Escuchar

Judi Dench es, sin dudas, una de las artistas más queridas y respetadas del Reino Unido. Con una carrera de más de medio siglo en cine, televisión y teatro y su personalidad siempre cálida y sin divismos, cada paso que da y cada nuevo desafío es festejado por los británicos. Por eso, verla llorar desconsoladamente en la televisión abierta fue un duro golpe para muchos.

La multifacética intérprete conduce junto a Jay Blades, un animador de programas de restauración de muebles, un nuevo ciclo en Channel 4, Judi and Jay: The Odd Couple, una especie de diario de viaje en el que juntos recorren algunos lugares que para uno u otro son importantes.

Esta semana, Blades decidió llevarla al mercado de Ridley Road en Dalston, un centro de la comunidad afrodescendiente en la que pasó su infancia y al que iba todos los fines de semana junto a su madre. El paseo le encantó a la actriz, que consideró aquella pintoresca feria un paraíso. De hecho, se la ve comprando baratijas con mucho entusiasmo; tanto, que su coequiper tuvo que frenarla antes de que se quedara sin dinero.

El siguiente destino lo eligió la actriz de 89 años. “ Quiero llevar a Jay a ver mi antiguo hogar en el pueblo de Charlecote, pero como no he vuelto desde que me fui en 1984... No va a ser fácil ”, adelantó. Y una vez que llegaron a la antigua casa, en la que Dench vivió junto a su difunto esposo y su hija Finty, se mostró muy abrumada por la emoción.

“Oh, es una sensación extraña”, explicó, en medio de su conmoción, mientras se aferraba con fuerza a su bufanda. Con lágrimas en sus ojos agregó, luego: “ Ok. Esto es muy difícil ”. En ese momento, Blades extendió su mano para consolarla y comprobar si estaba bien, mientras claramente los recuerdos del exmarido de la actriz comenzaban a aflorar.

“ Este lugar guarda muchos recuerdos. ¡Dios mío! Es muy extraño ”, indicó la protagonista de Filomena. Y. una vez que salieron del auto y se encaminaron hacia la fachada, Dench no pudo contener más sus sentimientos y las cámaras la mostraron enjugándose las lágrimas. Su llanto se convirtió en tendencia en su país y en las redes los comentarios de apoyo y aliento comenzaron a sucederse de a decenas.

Judi se casó con Michael Williams en 1971 y junto a él recibió a su única hija, Finty, un año después. Se conocieron cuando fueron convocados para formar parte de la misma obra de teatro. Se enamoraron sobre el escenario y nunca más se separaron, hasta que él murió, a los 65 años, a causa de un cáncer de pulmón, dejando a su esposa devastada.

Si bien desde 2010 Dench está en pareja con David Mills, un productor lechero diez años más joven, en 2020 admitió en una entrevista que nunca superará la muerte de su marido. “Creo que te cambia por completo. Porque es como si estuvieras caminando y de repente no estuvieras mirando y te encontraras con un enorme abismo frente a ti. De repente te suceden todo tipo de cosas, cosas que esperabas que sucedieran... No creo que te acostumbres nunca a ello. A veces la puerta de esta casa se abre y creo que él simplemente ha entrado ”, reveló.

La actriz, que siempre se mantuvo muy cerca de su público y muy alejada de los escándalos, confesó alguna vez que su esposo no fue la única persona de la que se enamoró sobre un escenario, y confesó que vivió un apasionado romance con su compañero de elenco en Hamlet, John Neville. Mientras respondía preguntas en un evento organizado en el Gielgud Theater en el West End de Londres en 2022, Judi calificó el tiempo que pasaron juntos en 1958 como “hermoso”.

“Estuve en Hamlet con John Neville. Era hermoso. Fue hermoso”, reveló. Y cuando le preguntaron si se enamoró de su colega, que murió en 2011 a los 86 años, respondió: “Sí. Soy muy propensa a eso. Soy muy susceptible. No sucede todo el tiempo y no llega a extremos enormes, pero es quizás el miedo escénico compartido lo que resulta tan electrizante”.

