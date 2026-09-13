Julián Weich recibió la visita de Jerónimo y mostró cómo está hoy: “Vino el hijo hippie, happy, sustentable”

Julián Weich compartió un momento especial junto a su hijo Jerónimo, a quien presentó ante sus seguidores en Instagram con una descripción que sintetiza su actual proyecto vital: “¿Quién vino? Vino el hijo hippie, happy, sustentable”. Jerónimo Weich abandonó la rutina urbana años atrás para radicarse en Los Hornillos, una zona rural en la provincia de Córdoba. Allí, junto a su pareja, Ailuz Celeste, edificó una propiedad con técnicas de barro tras tres años de labor dedicada. La estructura de 56 metros cuadrados emplea materiales naturales como madera, piedra y paja para minimizar el impacto en el entorno.

Durante esta visita, el joven aprovechó para cortarse el pelo y mostró un nuevo look que dio mucho que hablar. Esto fue filmado y publicado por Julián Weich en Instagram, donde continuó nombrándolo como su “hijo hippie”. Incluso, al mostrar la previa al corte, el conductor le dijo a Jerónimo: “No tenes nada de hippie, vos sos piola”.

Julián Weich llevó al "hijo hippie" a cortarse el pelo

Minutos después, con el resultado casi terminado, Julián Weich volvió a filmar a su hijo y expresó: “Así quedó. Gran trabajo de poda y mantenimiento”. Entre los comentarios de la publicación, se destacaron varios de cariño para el conductor e incluso muchos hicieron referencia de forma positiva a las elecciones de vida de Jerónimo.

Julián Weich bromeó sobre la "poda y mantenimiento" de Jerónimo

Por qué dicen que Jerónimo es hippie

El joven rechaza el término sustentabilidad y prefiere el concepto de regeneración. “El paradigma que habito no es la sustentabilidad, sino la regeneración, que es un paso más porque ya no alcanza con solamente ser sustentable. Necesitamos colaborar con la naturaleza para agilizar los procesos y eso es a lo que me dedico hoy en día”, declaró en una entrevista con LA NACION en julio de 2025.

La casa cuenta con dos plantas, pisos de madera y aberturas de aluminio con doble vidrio para regular la temperatura. Una técnica denominada quincha, con muros de 30 centímetros, garantiza el aislamiento térmico necesario. Según detalló el joven en el canal de YouTube Living in Paz, utilizaron botellas de vidrio recicladas debajo del contrapiso para crear una cámara de aire que impide el ascenso del frío.

Jerónimo Weich optó por este estilo de vida para permanecer alejado de las grandes ciudades (Foto: Gentileza Jerónimo Weich)

La vivienda integra una estufa de alto rendimiento, un baño seco con bidé y un sistema de paneles solares sobre un techo vivo. El diseño también incluye entradas para sus mascotas, Olivo y Buduchi. El compromiso de Jerónimo con la permacultura trasciende su hogar personal, ya que recientemente presentó “Casa Pavoreal” en Traslasierra. Esta propiedad de 80 metros cuadrados funciona bajo la modalidad de alquiler temporal y dispone de una biopiscina. El sistema hídrico prescinde de bombas artificiales y confía en el papel de las especies acuáticas.